El Celta de Vigo, invitado del Braga para su partido de presentación

Lisboa, 17 jun (EFE).- El Celta de Vigo será, por segundo año consecutivo, el invitado del Sporting de Braga para el partido de presentación ante su afición, según ha anunciado este miércoles el club portugués.

En un comunicado publicado en su página web, el equipo dirigido por el técnico español Carlos Vicens ha informado de que acabará su pretemporada con el duelo ante el Celta, que está programado para el próximo 18 de julio en el Estadio Municipal de la ciudad de Braga, en la región lusa de Miño, fronteriza con Galicia.

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Es la segunda vez consecutiva que el conjunto vigués es invitado al partido de presentación del Braga, que se impuso por 3-1 en el encuentro disputado el año pasado.

Los de Vicens volverán al trabajo el 22 de junio y tienen previsto pasar siete días en el norte de Inglaterra para preparar la nueva campaña.

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El Braga, en el que también militan los españoles Víctor Gómez, Fran Navarro, Pau Víctor y Gabri Martínez, terminó la pasada temporada en cuarta posición de la Liga Portugal y llegó hasta las semifinales de la Liga Europa. EFE