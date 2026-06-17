El ala Isma Vacas renueva por dos años con El Ejido y debutará en la máxima categoría

Redacción deportes, 17 jun (EFE).-El ala jienense Ismael Vacas Carmona, conocido deportivamente como Isma Vacas, continuará defendiendo la camiseta del SurSeeds El Ejido Futsal hasta 2028 después de alcanzar un acuerdo con la entidad celeste para ampliar su vinculación durante dos temporadas más.

La renovación supone una apuesta firme del club por uno de los jugadores con mayor proyección de su plantilla y garantiza la continuidad de una pieza que ha tenido un papel destacado en la consecución del histórico ascenso a la Primera División del fútbol sala nacional.

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A sus 21 años, Vacas se ha consolidado como uno de los referentes del conjunto ejidense gracias a su intensidad sobre la pista, su capacidad de sacrificio y su aportación tanto en labores ofensivas como defensivas, ha detallado el club.

Así, durante la pasada campaña fue uno de los futbolistas más determinantes del equipo, firmando 14 goles y convirtiéndose en una de las principales amenazas para las defensas rivales. EFE

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