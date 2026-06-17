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Detenido en Ourense tras acuchillar a su expareja ante los hijos que tienen en común

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Ourense, 17 jun (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a un hombre tras agredir este miércoles a su expareja con arma blanca y delante de los hijos que ambos tienen en común, un caso que se investiga como violencia machista según ha indicado la Subdelegación del Gobierno.

Fuentes de la investigación han indicado a EFE que los hechos se han producido a primera hora de esta mañana en una vivienda situada en Monte Seixo, en el barrio ourensano de San Francisco.

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La agresión se produjo en el interior de la casa y en el portal, han precisado.

La víctima, en base a la información facilitada, se encontraba acompañada de los menores y se disponía a salir cuando se topó con el agresor, que la atacó con un arma blanca. Enseguida se dio aviso de lo ocurrido a los servicios de emergencia, que llegaron al lugar en pocos minutos.

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Preguntado el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, ha explicado en declaraciones a los medios que la Policía Nacional tuvo conocimiento antes de las ocho de la mañana de una presunta agresión en un domicilio.

La mujer agredida, ha indicado, tiene cortes en los brazos, una pequeña fractura en la muñeca y un golpe en la cabeza, por lo que ha sido trasladada al centro hospitalario, aunque está fuera de peligro.

Santos, que ha lamentado esta "agresión machista", ha detallado que el presunto agresor está detenido y ha pedido tranquilidad a fin de que se deje trabajar a los cuerpos de seguridad tras aclarar que la Policía sigue recabando indicios sobre lo que pudo haber pasado.

Según ha precisado, estas dos personas "no convivían" juntas aunque tenían "hijos en común" que estaban en el domicilio cuando ocurrieron los hechos.

Tampoco constaban denuncias previas y la mujer no estaba incluida dentro del sistema VioGén de protección a víctimas de violencia de género.

En lo que respecta a los menores, que se encontraban en el domicilio en el momento de los hechos, el subdelegado ha explicado que en este momento se encuentran con un familiar mientras avanza la investigación.

La unidad especializada en estos casos, la de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), investiga lo ocurrido como un supuesto caso de violencia de género.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

lrt/am

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