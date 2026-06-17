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Descanso, familia y “recuperación psicológica”

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Óscar Maya Belchí

Chattanooga (Tennessee, EE.UU.), 17 jun (EFE).- La selección española disfruta este miércoles de una jornada de descanso en Chattanooga, su campo base durante la fase de grupos del Mundial, y dos días después del empate contra Cabo Verde los futbolistas se alejan del césped durante 24 horas para desconectar, pasar tiempo con sus familias y recuperarse psicológicamente.

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“Damos un día de descanso. Tenemos aquí a todas nuestras familias, están disfrutando los jugadores con ellas y es muy importante la recuperación, sobre todo psicológica”, aseguró el seleccionador, Luis de la Fuente, en un vídeo de un patrocinador del equipo español compartido en redes sociales.

Desconexión para limpiar la cabeza tras el empate a cero del debut. Un resultado que cambió la paz y tranquilidad que rodeaba a la selección española. Eso sí, a nivel externo. No dentro de la concentración.

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Es más, el pinchazo contra Cabo Verde no ha cambiado el paso de la selección española en cuanto a planificación y gestión de cargas entre el primer y segundo partidos. Con seis días entre uno y otro, más de lo habitual en los Mundiales debido a la ampliación del númro de equipos (48), el cuerpo técnico considera clave no saturar a los futbolistas.

Después de 18 días de concentración y solo un partido, los esfuerzos están medidos al milímetro. Planificación global con un objetivo a largo plazo, el 19 de julio, la final del Mundial que se disputará en Nueva Jersey.

En caso de llegar, serían 51 días de concentración. Por ello, la desconexión forma parte fundamental de la agenda de la selección española. Y, tras un entrenamiento de recuperación el martes para titulares y de más exigencia para los suplentes ante Cabo Verde, los jugadores disfrutan este miércoles de un día libre.

24 horas de ‘libertad’ para los futbolistas en una ciudad de Chattanooga en la que están sus familiares, que acudieron a Estados Unidos según se acercaba la fecha del debut en el torneo.

Sin entrenamiento, rueda de prensa o compromisos relacionados con el Mundial, los jugadores descansan del fútbol y tienen varias opciones de turismo cerca de su hotel de concentración.

Las propuestas más destacadas para relajarse y conocer la ciudad son Lookout Mountain, uno de los enclaves naturales más reconocibles de Chattanooga por sus vistas panorámicas; el Tennessee Aquarium, situado junto al río y considerado uno de los grandes atractivos familiares de la ciudad; y el paseo por la ribera del Tennessee, zona ideal para caminar y donde se reúne gran parte de la población local durante el día y que es un enclave ideal para presenciar el atardecer.

Además, sin alejarse del deporte, Chattanooga también ofrece alternativas para que practiquen un deporte de moda entre los futbolistas, el golf.

Opciones más allá del fútbol para que los jugadores se alejen del día a día mientras el cuerpo técnico continúa con su análisis tras el empate ante Cabo Verde de cara a un partido del domingo contra Arabia Saudí en el estadio de Atlanta en el que la victoria se ha convertido en trascendental para España. EFE

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