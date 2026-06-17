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Congreso Nacional de Medio Ambiente será del 30 de noviembre al 3 de diciembre en Madrid

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Madrid, 17 jun (EFE).- La próxima edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) se celebrará en IFEMA en Madrid del 30 de noviembre al 3 de diciembre bajo el lema 'Hacer', ha confirmado este miércoles el presidente de la Fundación CONAMA, Antonio Lucio.

Como en ediciones anteriores, el principal foro medioambiental español y encuentro decano del sector que se desarrolla con una periodicidad bianual, arrancará una vez finalice la COP31, la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, que este año organizan conjuntamente Australia y Turquía y que tiene previsto finalizar en principio el 20 de noviembre.

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Lucio ha explicado que en esta ocasión CONAMA buscará "visualizar y demostrar que se pueden hacer las cosas de otra forma" y que "ya existen proyectos e iniciativas en marcha de diferentes actores que están transformando nuestro territorio".

Respecto al lema escogido para este año, responde a la lógica de que "hay que hacer, para creer que podemos hacer" en un congreso que "va mucho más allá del medio ambiente" porque "probablemente es el evento de sostenibilidad más transversal y diverso".

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El foro acogerá durante cuatro jornadas las intervenciones de representantes de la administración pública, empresas, asociaciones y clústeres del sector, ong y entidades ambientales, sector educativo, sector primario y medios de comunicación, ha indicado Lucio.

El programa definitivo surgirá de los actuales trabajos de 45 comités técnicos integrados por cerca de dos millares de expertos en materias como la transición energética, la movilidad sostenible, la biodiversidad, la gestión del agua, el cambio climático o la economía circular, entre otros.

La anterior edición de CONAMA se celebró en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid entre el 2 y el 5 de diciembre y contó con más de 1.000 ponentes y cerca de 7.300 asistentes. EFE

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