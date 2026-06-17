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Comisión de Fiestas de Villamanín (León): Este año volveremos a vender lotería de Navidad

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León, 17 jun (EFE).- La Comisión de Fiestas de Villamanín de la Tercia (León) que vendió más participaciones que las respaldadas por décimos en el sorteo de la lotería de Navidad de 2025, ha anunciado que este año volverá a venderla a través de la creación de una nueva asociación que, además, organizará nuevamente las fiestas de la localidad.

En su decimoquinto comunicado publicado en sus redes sociales, la Comisión de Fiestas ha dado por cerrado "este capítulo", ha agradecido "el apoyo, la confianza y la comprensión" y ha hecho un anuncio: "Este año volveremos a vender lotería de Navidad".

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La Comisión de Fiestas del Villamanín, una localidad de menos de mil habitantes situado en la N-630 entre León y Asturias, vendió en el sorteo de la lotería de Navidad de 2025 un total de 450 participaciones de 5 euros del número 79.432, premiado con el Gordo el 22 de diciembre.

Cada papeleta debía estar asociada a un premio de 80.000 euros antes de impuestos, pero pocos días después se descubrió que 50 participaciones se habían vendido sin respaldo de décimos físicos.

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Eso provocó un desfase de 4 millones de euros, puesto que la comisión solo podía avalar 400 participaciones, lo que hizo que en la localidad se pasase de la celebración a la indignación, con reuniones tensas entre afectados, escenas de nerviosismo y divisiones entre vecinos.

"Después de muchos meses de trabajo, reuniones, trámites y gestiones podemos decir que nos encontramos en la fase final del proceso iniciado tras la incidencia producida con las participaciones de la lotería de Navidad", han afirmado este miércoles.

Además, han anunciado que todas las personas afectadas han recibido un correo electrónico en el que se informa del resultado final de las cuentas con todo el detalle de ingresos, gastos y movimientos realizados por la asociación constituida para este fin, que queda ya disuelta puesto que solo se creó para poder gestionar el reparto del premio.

Para tratar de resolver el problema, la comisión reconoció el error, pidió disculpas y planteó un acuerdo que consistía en aplicar una quita al resto de participaciones para que todos los agraciados pudieran cobrar.

Para ello se abrió un sistema de registro obligatorio y se acordó una reducción del diez por ciento sobre el premio neto de cada papeleta.

El reparto del dinero, 26,5 millones de euros, comenzó el 24 de marzo de 2026, después de tres meses de bloqueo y cada participación acabó pagándose a 59.396 euros. EFE

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