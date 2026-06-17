Cataluña será la comunidad más poblada dentro de 15 años y el noroeste perderá habitantes

Madrid, 17 jun (EFE).- Cataluña será en 2041, dentro de 15 años, la comunidad más poblada de España en detrimento de Andalucía y el tercio noroeste peninsular será la única zona del país que perderá población.
Estos son algunos de los principales datos que ofrece la proyección de población publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que también indica que, de mantenerse las tendencias demográficas actuales, las comunidades que ganarán más habitantes en ese período serán la madrileña en cifras absolutas y la Valenciana en porcentaje.
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En los próximos 15 años, la población de España crecerá en 4.251.150 habitantes, un 8,6 %, hasta los 53.841.249, debido principalmente a la llegada de personas nacidas en otros países.
Por encima de ese 8,6 % crecerán ocho comunidades, sobre todo la Valenciana (16,4 %), Baleares (16,2 %), Madrid (14,4 %) y Cataluña y Murcia (ambas un 12,2 %), y también Canarias (9,8 %) y Navarra (9,2 %).
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Otras seis comunidades ganarán población por debajo de la media: Castilla-La Mancha (8,0 %), La Rioja (6,9 %), Aragón (5,7 %), Andalucía (4,5 %), País Vasco (2,0 %) y Cantabria (1,9 %); y cuatro más perderán habitantes: Extremadura (4,5 %), Asturias (-1,6 %), Castilla y León (1,0 %) y Galicia (0,5 %).
En términos absolutos, de los más de 4,2 millones de habitantes más que tendrá España en 2041, 1.035.571 los ganará Madrid, 1.004.162 Cataluña, 904.096 la Comunidad Valenciana y 391.939 Andalucía, a día de hoy la comunidad más poblada.
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De los más de 100.000 habitantes que perderá en cambio el tercio noroeste peninsular, 47.868 corresponden a Extremadura, 23.046 a Castilla y León, 16.528 a Asturias y 14.969 a Galicia.
Con estas variaciones, Cataluña superará a Andalucía con 9.205.897 habitantes frente a 9.140.631, seguidas por Madrid (8.204.833) y la Comunidad Valenciana (6.432.276).
El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, la población a 1 de enero de 2026 y de 2041 y la variación absoluta y porcentual entre ambas:
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POBLACIÓN
VARIACIÓN
2026
2041
ABSOLUTA
RELATIVA (%)
ANDALUCÍA
8.748.692
9.140.631
391.939
4,5
ARAGÓN
1.381.809
1.460.000
78.191
5,7
ASTURIAS
1.021.569
1.005.041
-16.528
-1,6
BALEARES
1.260.004
1.463.575
203.571
16,2
CANARIAS
2.275.864
2.499.617
223.753
9,8
CANTABRIA
597.067
608.662
11.595
1,9
C. Y LEÓN
2.418.632
2.395.586
-23.046
-1,0
C.-LA MANCHA
2.154.740
2.327.836
173.096
8,0
CATALUÑA
8.201.735
9.205.897
1.004.162
12,2
C. VALENCIANA
5.528.180
6.432.276
904.096
16,4
EXTREMADURA
1.055.342
1.007.474
-47.868
-4,5
GALICIA
2.728.034
2.713.065
-14.969
-0,5
MADRID
7.169.262
8.204.833
1.035.571
14,4
MURCIA
1.605.736
1.802.032
196.296
12,2
NAVARRA
689.973
753.129
63.156
9,2
PAÍS VASCO
2.252.857
2.298.897
46.040
2,0
RIOJA, LA
329.499
352.356
22.857
6,9
CEUTA
84.208
82.559
-1.649
-2,0
MELILLA
86.896
87.781
885
1,0
TOTAL
49.590.099
53.841.249
4.251.150
8,6
EFE
esv/aam
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