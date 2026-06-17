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Cataluña será la comunidad más poblada dentro de 15 años y el noroeste perderá habitantes

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Madrid, 17 jun (EFE).- Cataluña será en 2041, dentro de 15 años, la comunidad más poblada de España en detrimento de Andalucía y el tercio noroeste peninsular será la única zona del país que perderá población.

Estos son algunos de los principales datos que ofrece la proyección de población publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que también indica que, de mantenerse las tendencias demográficas actuales, las comunidades que ganarán más habitantes en ese período serán la madrileña en cifras absolutas y la Valenciana en porcentaje.

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En los próximos 15 años, la población de España crecerá en 4.251.150 habitantes, un 8,6 %, hasta los 53.841.249, debido principalmente a la llegada de personas nacidas en otros países.

Por encima de ese 8,6 % crecerán ocho comunidades, sobre todo la Valenciana (16,4 %), Baleares (16,2 %), Madrid (14,4 %) y Cataluña y Murcia (ambas un 12,2 %), y también Canarias (9,8 %) y Navarra (9,2 %).

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Otras seis comunidades ganarán población por debajo de la media: Castilla-La Mancha (8,0 %), La Rioja (6,9 %), Aragón (5,7 %), Andalucía (4,5 %), País Vasco (2,0 %) y Cantabria (1,9 %); y cuatro más perderán habitantes: Extremadura (4,5 %), Asturias (-1,6 %), Castilla y León (1,0 %) y Galicia (0,5 %).

En términos absolutos, de los más de 4,2 millones de habitantes más que tendrá España en 2041, 1.035.571 los ganará Madrid, 1.004.162 Cataluña, 904.096 la Comunidad Valenciana y 391.939 Andalucía, a día de hoy la comunidad más poblada.

De los más de 100.000 habitantes que perderá en cambio el tercio noroeste peninsular, 47.868 corresponden a Extremadura, 23.046 a Castilla y León, 16.528 a Asturias y 14.969 a Galicia.

Con estas variaciones, Cataluña superará a Andalucía con 9.205.897 habitantes frente a 9.140.631, seguidas por Madrid (8.204.833) y la Comunidad Valenciana (6.432.276).

El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, la población a 1 de enero de 2026 y de 2041 y la variación absoluta y porcentual entre ambas:

POBLACIÓN

VARIACIÓN

2026

2041

ABSOLUTA

RELATIVA (%)

ANDALUCÍA

8.748.692

9.140.631

391.939

4,5

ARAGÓN

1.381.809

1.460.000

78.191

5,7

ASTURIAS

1.021.569

1.005.041

-16.528

-1,6

BALEARES

1.260.004

1.463.575

203.571

16,2

CANARIAS

2.275.864

2.499.617

223.753

9,8

CANTABRIA

597.067

608.662

11.595

1,9

C. Y LEÓN

2.418.632

2.395.586

-23.046

-1,0

C.-LA MANCHA

2.154.740

2.327.836

173.096

8,0

CATALUÑA

8.201.735

9.205.897

1.004.162

12,2

C. VALENCIANA

5.528.180

6.432.276

904.096

16,4

EXTREMADURA

1.055.342

1.007.474

-47.868

-4,5

GALICIA

2.728.034

2.713.065

-14.969

-0,5

MADRID

7.169.262

8.204.833

1.035.571

14,4

MURCIA

1.605.736

1.802.032

196.296

12,2

NAVARRA

689.973

753.129

63.156

9,2

PAÍS VASCO

2.252.857

2.298.897

46.040

2,0

RIOJA, LA

329.499

352.356

22.857

6,9

CEUTA

84.208

82.559

-1.649

-2,0

MELILLA

86.896

87.781

885

1,0

TOTAL

49.590.099

53.841.249

4.251.150

8,6

EFE

esv/aam

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