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Castilla-La Mancha recuerda Gobierno no hace falta mayoría parlamentaria para cumplir ley

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Toledo, 17 jun (EFE).- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha rechazado el nuevo trasvase de 120 hectómetros cúbicos aprobado este martes y ha recordado al Gobierno de España que no necesita ninguna mayoría parlamentaria para "cumplir la ley" y cambiar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, sino que "lo puede hacer mañana".

Así se ha pronunciado este miércoles en rueda de prensa la consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, que ha resaltado que tanto las leyes como las sentencias del Tribunal Supremo obligan a cambiar las reglas de explotación, y que el tiempo para ello está "más que agotado".

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Ha lamentado que el Gobierno de España siga "tomando decisiones que van en contra de lo que debería estar permitido si hubiera cumplido con la modificación de las reglas de explotación", y ha añadido que está "perjudicando directamente" a Castilla-La Mancha.

Ha criticado que la falta de modificación de las reglas está llevando a "perpetuar" el trasvase con la aquiescencia del Ejecutivo central, al que ha recordado que "para cumplir las sentencias, para cumplir la ley, no hace falta mayorías parlamentarias; es una decisión de voluntad y de rigor ante la ley".

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La consejera portavoz ha manifestado que el recurso que presentó el Gobierno de Castilla-La Mancha sigue su curso y que continuará "mientras no se modifiquen las reglas de explotación", a la vez que ha indicado que la Consejería de Desarrollo Sostenible está contemplando la posibilidad de recurrir el trasvase aprobado este martes.

Por último, ha reclamado a los dirigentes regionales del PP y de Vox que rechacen el trasvase frente a las direcciones nacionales de sus partidos, y ha aventurado que alguno de ellos "debería volver al colegio" para aprender dónde desembocan los ríos, por las críticas realizadas sobre que el agua del Tajo vaya a parar a Portugal.

Padilla ha incidido en que los ríos "tienen su cauce natural, deben tener su cauce mínimo de agua", que es lo que defiende el Gobierno de Castilla-La Mancha, y ha recriminado a estas formaciones que hagan "demagogia" y traten de engañar a los agricultores diciendo que se desperdicia si va a Portugal. EFE

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