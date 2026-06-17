Barcelona acoge 'El lago de los cisnes' de Solovieva, que despues irá a Madrid

Barcelona, 17 jun (EFE).- El teatro Apolo de Barcelona acoge desde este miércoles y hasta el 28 de junio una nueva versión de 'El lago de los cisnes' del Ballet Clásico Internacional y Tatiana Solovieva, con escenografía de Evgeny Gurenko.

La propuesta, con la icónica música de Tchaikovsky, sigue una coreografía basada en los maestros Lev Ivanov y Marius Petipá, han explicado desde la producción.

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El elenco internacional incluye, entre otros, a los bailarines del Bolshoi de Moscú Tatiana y Nicolái Nazachevici, Elizaveta Sávina y Lina Sheveleva.

Tras su paso por Barcelona, el espectáculo de la compañía Ballet Clásico Internacional también se verá en el teatro Gran Vía de Madrid del 30 de junio al 2 de agosto.

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'El lago de los cisnes' cuenta la historia de la bella princesa Odette, hechizada por el malvado Rothbart, y su amor imposible con el príncipe Sigfrido. EFE

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