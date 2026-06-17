Espana agencias

Alcalde de Carboneras y ecologistas ponen de nuevo El Algarrobico en manos de la justicia

Guardar
Google icon

Almería/Madrid, 17 jun (EFE).- Tanto el alcalde de Carboneras (Almería) como las organizaciones ecologistas Greenpeace y Salvemos Mojácar han vuelto a poner el futuro de El Algarrobico en manos de la justicia, después de que el pleno del Ayuntamiento de la localidad almeriense haya aplazado hasta el 22 de junio la votación sobre la nulidad de la licencia del hotel.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tendrá que volver a tomar la iniciativa en este caso, han coincidido, pero Salvemos Mojácar ha ido más allá al anunciar la presentación "inmediata" de una querella criminal por prevaricación contra los concejales del Ayuntamiento de Carboneras que han votado a favor de aplazar la anulación de la licencia.

PUBLICIDAD

En el pleno municipal de este miércoles, el concejal no adscrito Felipe Cayuela, exalcalde del PP, ha propuesto no votar la nulidad hasta contar con más información y ha recabado el voto favorable de los cinco ediles del PSOE y la edil popular Ángeles Carrillo.

En contra han votado el alcalde, Salvador Hernández (Cs), tres de los cuatro concejales del PP que forman parte de su equipo de gobierno y la no adscrita Ana María Caparrós.

PUBLICIDAD

Cayuela ha solicitado la incorporación de un informe económico-financiero por parte de la intervención municipal, así como de otro que analice la "eventual concurrencia de responsabilidades" de otras administraciones públicas.

Tras esta decisión, el alcalde ha dejado en manos del TSJA los próximos pasos a seguir.

"Hasta donde llegan mis capacidades, he hecho lo que ha sido posible. No obstante, ahora el TSJA dictaminará lo que considere oportuno", ha afirmado Hernández, que ha delegado en el tribunal la responsabilidad de desatascar la situación.

Greenpeace ha solicitado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA que asuma directamente la anulación de la licencia de obras y dé traslado a la Fiscalía.

La organización denuncia que el aplazamiento supone "un reiterado y palmario incumplimiento de la sentencia" del propio Tribunal y le insta a actuar de urgencia empleando dos vías legales complementarias: por un lado, que "se deduzca testimonio de particulares" y "se dé traslado a la Fiscalía para exigir la responsabilidad penal a que hubiera lugar" por la no ejecución de la resolución; y por otro que "sea la Sala la que tramite el expediente de nulidad" y "ejecute la sentencia correspondiente".

Además de anunciar una querella contra los concejales que han votado por el aplazamiento, Salvemos Mojácar ha exigido a la dirección del PSOE que abra expediente y expulse de forma inminente a sus cinco ediles en la corporación municipal, cuyo respaldo ha sido clave.

La entidad entiende que posponer la declaración de nulidad bajo el pretexto de requerir nuevos informes económicos y jurídicos constituye "una desobediencia inadmisible y un acto de prevaricación manifiesta".

Para la asociación, que fue impulsora de las primeras paralizaciones judiciales de la obra hace dos décadas, lo ocurrido en la corporación representa una "obscena vulneración de la legalidad" y pone al descubierto "la absoluta falacia del PSOE y de los anuncios del Gobierno sobre su voluntad de derribo del hotel".

Salvemos Mojácar ha reclamado la convocatoria "de urgencia" de un nuevo pleno municipal para corregir lo que califican de "bochornoso espectáculo".

En paralelo, ha manifestado su esperanza de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA actúe de inmediato para "castigar" esta desobediencia institucional.

El Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), consultado por EFE, no se ha pronunciado sobre la decisión tomada por el Ayuntamiento almeriense.

El hotel, de 21 plantas, comenzó a construirse en 2003 en terrenos del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, en el término municipal de Carboneras, a 14 metros del mar. Las obras se paralizaron en 2006 por orden judicial. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gamarra acusa a Mercedes González de mentir para proteger al "one" y a los socios de Sánchez, de cómplices de corruptos

Gamarra acusa a Mercedes González de mentir para proteger al "one" y a los socios de Sánchez, de cómplices de corruptos

La estadounidense Sydney Shaw, nuevo refuerzo del Baxi Ferrol

Infobae

Yasin Ayari, el vikingo de sangre tunecina que deslumbró con dos goles y una disculpa

Infobae

La suiza Caluori, nueva corredora del Movistar

Infobae

La brasileña Ceci ficha por el Fundación Cajasol Esquimo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El expresidente emite un comunicado: “Les pido confianza, no les decepcionaré. Soy inocente”

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El expresidente emite un comunicado: “Les pido confianza, no les decepcionaré. Soy inocente”

La Fiscalía Anticorrupción pide al juez Calama que se le retire a Zapatero el pasaporte y que no pueda salir de España

Los socios de Gobierno ponen fecha a Sánchez y piden “contenido” a lo que queda de legislatura: “Estamos en el último largo de esta piscina”

El comunicado íntegro del expresidente Zapatero tras su declaración en la Audiencia Nacional: “Se me acusa de graves delitos que no he cometido”

Zapatero defiende su inocencia y desvincula a sus hijas del entramado societario

ECONOMÍA

Que es una empresa ‘zombi’: más de 35.000 empresas en España sobreviven sin saldar nunca su deuda

Que es una empresa ‘zombi’: más de 35.000 empresas en España sobreviven sin saldar nunca su deuda

Juan Goñi, arquitecto: “Antes de reformar, escanea tu vivienda con un sistema 3D”

Los taxistas de la Comunidad Valenciana denuncian que Uber y Cabify competirán con menos obligaciones: el nuevo decreto que vuelve a enfrentar a VTC y taxi

El Gobierno invierte 719 millones en un centro avanzado de IA: cómo es el proyecto y qué empresas participan

Enrique Díaz, abogado: “Cuando te despiden, los primeros minutos cuentan más de lo que crees”

DEPORTES

Poca visión, un cuerpo hinchado y curas diarias: el estado de Ilia Topuria 48 horas después de su combate en la Casa Blanca ante Justin Gaethje

Poca visión, un cuerpo hinchado y curas diarias: el estado de Ilia Topuria 48 horas después de su combate en la Casa Blanca ante Justin Gaethje

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

A qué hora juega Inglaterra hoy contra Croacia y dónde ver el partido: la selección inglesa comienza su andadura en el Mundial 2026

El Real Madrid hace oficial el fichaje de Bernardo Silva

Austria resiste ante el valiente debut de Jordania y se impone con dos goles de ventaja en un partido marcado por el VAR: vídeo resumen y goles