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Albiol exhibe e insulta en redes a un detenido por robo: "Lo devolvía a nado a Marruecos"

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Barcelona, 17 jun (EFE).- El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha publicado este miércoles un mensaje en sus redes sociales en el que llama "escoria humana" a un supuesto ladrón, del que difunde una fotografía y añade: "Si fuese por mí, lo devolvía a nado a Marruecos".

El edil popular explica en X que uno de sus escoltas ha conseguido apresar hoy al presunto ladrón, que en la imagen aparece dentro de un coche aparentemente esposado, después de que este diera un tirón a una señora de 81 años en el barrio de Llefià de Badalona.

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"Hay que ser muy canalla para atracar a una mujer octogenaria. Hoy no le ha salido bien", señala García Albiol, que asegura que en Badalona seguirán "trabajando cada día en favor" de los vecinos y para que "quien venga a delinquir sepa que aquí encontrará una respuesta firme".

"Si fuese por mí, lo devolvía a nado a Marruecos. Lamentablemente, gracias al actual Gobierno, mañana volverá a estar en la calle", añade.

El alcalde, que con este último mensaje refuerza su discurso antimigratorio, felicita al agente de la Guardia Urbana de Badalona que ha capturado al presunto ladrón tras una persecución a pie de varios minutos, así como a un ciudadano que ha ayudado.

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La Fiscalía Provincial de Barcelona investiga por varios delitos, entre ellos el de odio, al alcalde de Badalona a raíz del desalojo el pasado 17 de diciembre del antiguo instituto B9 de esta localidad, que dejó en la calle a alrededor de 400 migrantes.

Hace unos años, además, García Albiol, fue absuelto en la causa contra él por repartir panfletos en los que se relacionaba a los gitanos rumanos con la delincuencia. EFE

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