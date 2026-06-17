Actúan por tierra y aire contra un incendio forestal en Soportújar (Granada)

Granada, 17 jun (EFE).- El Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha activado este miércoles tres medios aéreos en apoyo a los terrestres para combatir el incendio declarado en un paraje de Soportújar, en la Alpujarra de Granada.

Según han informado fuentes del Infoca, el incendio forestal se ha declarado unos minutos después de las 13:15 horas de este miércoles en un paraje conocido como las Hoyas de Soportújar, un pueblo de unos 260 vecinos de la Alpujarra de Granada.

PUBLICIDAD

Aunque el Infoca ha actuado inicialmente con un solo medio aéreo, minutos después ha desplegado un helicóptero ligero y otro semipesado.

El trabajo por aire refuerza la labor por tierra de tres grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente de Medio Ambiente, además de una autobomba. EFE

PUBLICIDAD

mro/bfv/icn