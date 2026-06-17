Acortar tiempos y burocracia para que la innovación llegue antes a pacientes oncológicos

Madrid, 17 jun (EFE).- Desde que un fármaco para tratar el cáncer supera un ensayo clínico y es autorizado, hasta que llega a los pacientes, pueden pasar casi dos años. Acortar los tiempos de acceso real, pero también la carga burocrática, deberían ser dos de los ejes de un nuevo plan estratégico en innovación frente al cáncer en España, según varios expertos.

Es una de las conclusiones de la jornada "Investigación en cáncer: retos, innovación y colaboración público-privada" organizada por EFE, en colaboración con Bristol Myers Squibb (BMS), en la que han participado distintos expertos que, entre otras cosas, han ensalzado el potencial investigador español, a la vez que han destacado también los puntos débiles en este campo.

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El director del Centro de Investigación del Cáncer (CIC), Xosé Bustelo; la directora científica de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Marta Puyol; el presidente de la Asociación Española para la Investigación sobre el Cáncer (Aseica), Rafael López; y el director médico de BMS, Carlos Chaib, son los que han tomado la palabra en el evento.

La investigación en cáncer, en un punto "apasionante"

Todos ellos han destacado el punto "apasionante" en el que se encuentra la investigación contra el cáncer, ya que si antes se trataba "a todos lo pacientes" con las mismas terapias, ahora hay medicamentos específicos para diferentes tipos de tumores y se ha mejorado tanto la supervivencia como la calidad de vida de quienes los padecen.

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"Conocemos muy bien al enemigo, eso es fundamental, porque nos permite desarrollar nuevas terapias (...)", ha afirmado Bustelo, quien ha destacado también el desarrollo tecnológico en los últimos cinco años que ha permitido diseccionar mucho más los tumores en la medicina personalizada.

La inmunoterapia ha sido "el último" de los pilares que ha hecho avanzar la investigación en cáncer, según los expertos, y cuanto antes se consiga anticipar este tipo de tratamientos en estadios más precoces del tumor, más aumentará la supervivencia, para lo que es necesario detectar cuanto antes la enfermedad.

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Han coincidido en reafirmar el capital humano investigador que hay en España, donde hay una cantera de científicos "espectacular", sin embargo, también han querido destacar las debilidades, como la burocracia en este campo, al igual que la falta de planes a nivel nacional y autonómico a largo plazo.

Más financiación y colaboración público-privada

A ello se une también la falta de financiación. De hecho, según Bustelo, en España, comparado con otros países, la financiación sigue siendo muy baja a nivel basal, lo que pasa, ha especificado, que "somos bastante inteligentes y con eso hacemos más de lo que podemos hacer".

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El presidente de Aseica, Rafael López, ha destacado que en España hay "muy buena" investigación básica y clínica, solo superado por Estados Unidos y China, pero falta "la investigación traslacional" -la que conecta la ciencia con la práctica clínica- y rentabilizarla.

López ha incidido en la necesidad de incrementar la colaboración público-privada en todos los aspectos que atañen al cáncer.

La directora científica de la AECC ha abundado: En España "somos buenísimos en convertir el poco dinero que tenemos en resultados" pero "somos malísimos" en transformar esos resultados de vuelta en dinero. "Y ahí está el problema", ha considerado Marta Puyol.

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Asimismo, la experta de la AECC ha hecho hincapié en que hay un "gap" (brecha) desde que se confirma el efecto real del fármaco en el ensayo clínico hasta que llega a los pacientes.

Según Puyol, España tiene mucho margen de mejora en cuanto al acceso a la innovación; son dos años, ha dicho, los que tardan los pacientes en acceder a esos nuevos fármacos innovadores.

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Además, en palabras de Puyol, el acceso no es equitativo, no llegan a todos por igual, con lo que ha hecho un llamamiento a que esto no dependa "del código postal".

Un plan estratégico, demanda fundamental

Entre las necesidades de la investigación en España, los expertos que han participado en la jornada han destacado la necesidad de un plan estratégico.

"Es fundamental (...) porque España tiene un potencial brutal en cuanto a profesionales, a las ideas que generan en cuanto las ganas que tienen, pero al final hace falta guía, saber hacia donde vas", ha opinado el director médico de BMS, Carlos Chaib.

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A juicio de Chaib, la investigación "genera riqueza" y su objetivo final es alcanzar "un bien social", de forma que lo que hoy se investiga se traduzca "en una realidad", pero para que eso ocurra es necesario un plan, mayor financiación y una disminución de los trámites administrativos.

BMS ha colaborado con EFE en la difusión de este contenido. EFE

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