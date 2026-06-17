Espana agencias

1-1. Portugal y Cristiano fallan en su estreno contra RD Congo

Guardar
Google icon

Houston (EE.UU.), 17 jun (EFE).- Un gol de cabeza al borde del descanso de Yoane Wissa para la República Democrática de Congo frustró este miércoles a la selección de Portugal y a Cristiano Ronaldo con un empate (1-1) en su estreno en el Mundial 2026.

El gol del conjunto luso lo había marcado Joao Neves, también con la testa, en el minuto 6 del duelo disputado en Houston. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Casi 60 dotaciones luchan contra un incendio de vegetación agrícola en Talavera (Lleida)

Infobae

Medvedev ya está en cuartos y Shelton y Fritz superan la primera ronda

Infobae

Rudiger: “Me hace muchísima ilusión Mourinho, por fin jugaré a sus órdenes”

Infobae

Martín Fiz apunta al Maratón de Nueva York como próximo objetivo

Infobae

PP y Vox aprueban sus conclusiones sobre la dana en Les Corts,con críticas de la oposición

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una jubilada consigue que la Justicia le deje adoptar a una mujer de 44 años que apadrinó cuando tenía 14 y sienta un precedente judicial

Una jubilada consigue que la Justicia le deje adoptar a una mujer de 44 años que apadrinó cuando tenía 14 y sienta un precedente judicial

La Justicia anula la expulsión de un migrante condenado por vender dos comprimidos de pregabalina por cinco euros: no se tuvo en cuenta su arraigo en Navarra

Las explicaciones de Zapatero no convencen al juez: su declaración no desmonta las sospechas que llevaron a su imputación

El juez Calama rechaza las medidas cautelares y decide no retirar el pasaporte a Zapatero ni exigir su comparecencia cada 15 días

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | Técnicos de Hacienda piden que por ley se topen en 150 euros los regalos a cargos públicos

ECONOMÍA

Una empresa española denuncia a Guinea Ecuatorial por expropiar su compañía de gas “sin pagar un euro” tras 20 años de trabajo en el país

Una empresa española denuncia a Guinea Ecuatorial por expropiar su compañía de gas “sin pagar un euro” tras 20 años de trabajo en el país

Un fondo estadounidense pide 50 euros al día a los concejales de Burguillos para saldar una deuda heredada de 28 millones de euros

Las aerolíneas europeas más baratas y caras: Wizz Air lidera el ranking por tercer año y Ryanair registra la mayor bajada de precios

¿Alquilar un piso entero o por habitaciones? Cuál es la mejor estrategia para que los caseros ganen hasta un 10% de rentabilidad

España esquiva la crisis y crecerá en 2026 a dos velocidades: las autonomías del sur aceleran y las del norte van al ralentí

DEPORTES

Croacia rejuvenece su ataque y confía la defensa a los veteranos en el último Mundial de Luka Modrić

Croacia rejuvenece su ataque y confía la defensa a los veteranos en el último Mundial de Luka Modrić

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

Tuchel no da sorpresas con la alineación de Inglaterra y afronta su primera prueba de fuego ante Croacia

Thomas Tuchel: de servir copas en un bar de Alemania a seleccionador de una Inglaterra renovada en busca del Mundial 2026

La estrategia de Pau Gasol para hacer crecer el deporte femenino: quiere invertir 55 millones en la Liga F y no es la primera vez que hace algo así