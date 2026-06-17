1-1. Portugal y Cristiano fallan en su estreno contra RD Congo

Houston (EE.UU.), 17 jun (EFE).- Un gol de cabeza al borde del descanso de Yoane Wissa para la República Democrática de Congo frustró este miércoles a la selección de Portugal y a Cristiano Ronaldo con un empate (1-1) en su estreno en el Mundial 2026.

El gol del conjunto luso lo había marcado Joao Neves, también con la testa, en el minuto 6 del duelo disputado en Houston. EFE