Vox convoca su asamblea general el 27 de junio, mismo día que el Comité Federal del PSOE

Madrid, 16 jun (EFE).- Vox ha convocado su Asamblea General Ordinaria para el sábado 27 de junio, el mismo día en el que se reunirá el Comité Federal del PSOE, han confirmado a EFE fuentes del partido este martes.

La Asamblea General Ordinaria es el máximo órgano de la formación de Santiago Abascal y está constituido por el conjunto de los afiliados de pleno derecho, es decir, que estén al corriente de pago de las cuotas de afiliación y con al menos nueve meses de antigüedad como afiliado.

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En la reunión se someterá a votación las cuentas anuales del partido correspondientes al ejercicio de 2025 y la dirección del partido expondrá su informe político. EFE