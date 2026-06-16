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La Liga Asobal firma récords de asistencia en la temporada 2025/2026

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Madrid, 16 de jun (EFE).- La Liga Nexus Energía cerró su trigésima sexta edición con un récord de 395.780 espectadores, la mejor cifra de asistencia desde la temporada 2012/13, lo que, según la Asobal, confirma la tendencia de crecimiento del balonmano profesional español.

La competición nacional masculina de balonmano registró una media de 1.649 espectadores por partido a lo largo del curso 2025/26, un dato que refleja la progresiva ampliación de su alcance en las últimas temporadas.

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Desde 2022/23, antes de su reconocimiento como liga profesional, la Liga Asobal ha sumado 100.000 espectadores a sus pabellones, al pasar de los 296.500 de aquella campaña a los casi 400.000 actuales.

La temporada combinó récords y regularidad. Los duelos entre Ciudad Real y Barça (5.514 espectadores); y Fraikin Granollers y Barça (5.350) superaron los 5.000 asistentes, algo que no ocurría desde 2012/13.

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El Caserío Ciudad Real lideró la asistencia acumulada con 52.717 espectadores y una media de 3.514 por partido, siendo el único club que rebasó la barrera de los 50.000 en su pabellón.

Le siguieron Tubos Aranda Villa de Aranda con 35.600 espectadores, Abanca Ademar León con 34.250, Frigoríficos del Morrazo con 33.450 y Recoletas Atlético Valladolid con 30.116 en el ránking de público.

Asobal atribuyó parte del crecimiento a iniciativas para mejorar la experiencia de partido, como "El Gran Derbi" catalán, el "Partido de la Energía" en Logroño o la celebración del título del Barça. EFE

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