La estabilidad marcará el miércoles, con chubascos en Galicia, Castilla y León y Cantabria

Madrid, 16 jun (EFE).- La estabilidad marcará este miércoles gran parte de la península aunque se registrarán algunos chubascos y tormentas fuertes en puntos de Galicia, el noroeste de Castilla y León y la cordillera Cantábrica.

La Agencia Estatal de Meteorología ha precisado que las tormentas fuertes y chubascos podrán también afectar a otras áreas de la meseta norte, Extremadura, los Pirineos y la Ibérica norte.

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La predicción contempla cielos poco nubosos o despejados en las Baleares, el sur y el tercio este, mientras que en los litorales norte y de Cataluña son probables los cielos con nubes bajas. En el interior de Galicia, el noroeste de Castilla y León y la cordillera Cantábrica se esperan chubascos y tormentas fuertes y en Canarias habrá intervalos de nubes en el norte y despejados en el sur.

Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada y podrán superar los 35-36 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste; los 36-38 en el valle del Ebro y los 38-39 en los valles del Guadiana y del Guadalquivir, donde podrían llegar a los 40.

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Por su parte, las mínimas bajarán en el tercio este y se mantendrán sin cambios en los litorales del norte al tiempo que subirán en el resto. Se prevén asimismo noches tropicales, que no bajarán de 20 grados, en los valles fluviales del suroeste y los litorales mediterráneos.

El parte apunta a un predomino del viento flojo de componente este en el tercio oriental peninsular y en Baleares, y se prevé que soplará flojo en el Cantábrico y en Galicia y variable en las mesetas. En Canarias el alisio será flojo o moderado.

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- GALICIA: cielos con intervalos nubosos, acompañados de brumas y nieblas dispersas. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en aumento, más acusado en las Rías Bajas. Vientos flojos del norte y nordeste.

- ASTURIAS: intervalos nubosos, acompañados de chubascos y tormentas en el interior y que, en la cordillera, pueden ser localmente fuertes y acompañados de granizo. Temperaturas con cambios ligeros con un predominio de los aumentos. En el litoral se registrarán vientos flojos de componente este y flojos variables en el interior.

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- CANTABRIA: intervalos nubosos, con nubes que podrían ir acompañadas de brumas y nieblas dispersas; nubes de evolución en las horas centrales que pueden ir acompañadas de chubascos y tormentas en el interior y que, en Liébana y en los valles del sur, podrían ser localmente fuertes y acompañadas de granizo.

Temperaturas en aumento, más acusado en los valles del sur. En el litoral, vientos flojos; y variables en el interior.

- PAÍS VASCO: intervalos nubosos, de nubes bajas que podrían ir acompañadas de brumas y nieblas dispersas. Temperaturas máximas en aumento y vientos flojos.

- CASTILLA Y LEÓN: viento poco nuboso, con chubascos y tormentas por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso, localmente moderado en las mínimas. Viento flojo variable con probabilidad de rachas fuertes en zonas de tormenta.

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- NAVARRA: cielo poco nuboso, sin descartar chubascos dispersos y tormentas ocasionales durante la tarde en el Pirineo y en el centro y sur de la comunidad. Temperaturas en aumento, con máximas que superarán los 36 grados en la mitad sur. Vientos flojos variables.

- LA RIOJA: cielo poco nuboso, con nubes de evolución diurna. Probabilidad de chubascos y tormentas por la tarde, sin descartar que puedan ser localmente fuertes. Temperaturas en ligero ascenso y viento variable, con predominio de componente sur.

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- ARAGÓN: cielo poco nuboso o despejado; en el sistema Ibérico y el Pirineo, nubosidad de evolución diurna con probabilidad de chubascos acompañados de tormenta por la tarde. Temperaturas en ascenso y máximas significativamente altas en la depresión del Ebro y valles del sur del Pirineo. Viento flojo de dirección variable.

- CATALUÑA: cielo poco nuboso o despejado con chubascos acompañados de tormenta y localmente fuertes en la cara norte del Pirineo. Temperaturas en ascenso y máximas significativamente altas en la depresión central, valles del sur del Pirineo, Ampurdán y puntos del prelitoral. Viento flojo de dirección variable.

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- EXTREMADURA: cielo poco nuboso, que aumenta a intervalos nubosos con nubes de evolución diurna. Probabilidad de chubascos ocasionales que pueden ir con tormenta. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo, variable.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso sin descartar algún chubasco tormentoso por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento variable.

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- CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso o despejado, con un aumento de la nubosidad por la tarde, más probable en el sistema Ibérico y en las montañas del oeste. Ligera presencia de calima.

Chubascos dispersos por la tarde en el sistema Ibérico y en las montañas del oeste, acompañados de tormentas aisladas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento flojo a moderado.

- COMUNIDAD VALENCIANA: predominio de cielo despejado. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables.

- BALEARES: Cielo poco nuboso o despejado sin que se descarte en Menorca algún banco de niebla. Temperaturas con pocos cambios en Menorca y en ligero ascenso en el resto. Viento flojo.

- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en la vertiente atlántica, con pocos cambios en el resto y máximas en ligero ascenso. Vientos flojos variables.

- CANARIAS: intervalos nubosos y temperaturas con pocos cambios. Viento del norte, más intenso en vertientes expuestas. EFE