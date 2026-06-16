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Absuelven de prevaricación a la alcaldesa de Velilla, hermana de la secretaria de Zapatero

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Madrid, 16 jun (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto del delito de prevaricación urbanística y ambiental por el que por el que fue juzgada recientemente a la alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar, que es hermana de María Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en el caso Plus Ultra.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, los magistrados absuelven a Alcázar, al concejal de Urbanismo Joaquín Panadero, a la exconcejala Elena Abraham Suárez y a un extécnico de Urbanismo del Ayuntamiento del delito continuado de prevaricación urbanística y ambiental por el que les sentó en el banquillo, así como de responsabilidad civil.

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Los cuatro estaban acusados de no adoptar, a sabiendas, ninguna medida tras numerosas denuncias de los vecinos por el ruido y molestias que generaba un local del pueblo, y la Fiscalía pidió para ellos tres años de cárcel.

Los procesados negaron en el juicio que conociesen las graves molestias que denunciaban los vecinos o que desde su cargo pudieran hacer algo para evitarlas, y la alcaldesa aseguró que se enteró en 2023 y trató de solucionar el problema hablando con cada parte, pero no fue posible y todo quedó en manos de los funcionarios competentes, a los que no puede presionar.

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El Ayuntamiento de Velilla de San Antonio ha valorado este martes la sentencia absolutoria en un comunicado en el que la alcaldesa ha recalcado que durante todos los meses han querido ser respetuosos con el proceso judicial y sus tiempos, "siempre desde la máxima prudencia confiando en todo momento en el trabajo de la justicia y en el desarrollo de las actuaciones judiciales".

Antonia Alcázar, que fue absuelta hace unos años de otra acusación de prevaricación, es la hermana de María Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y a quien el juez que investiga el caso Plus Ultra otorga un "papel operativo esencial" en la presunta red de tráfico de influencias en la que ubica al exlíder socialista. EFE

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