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El TSJB estima la medida cautelar solicitada por Ibiza y suspende sacrificar a la perra llegada en patera

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La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha estimado la medida cautelar solicitada por el Ayuntamiento de Ibiza y ha acordado suspender la orden de sacrificio de la perrita Ikram, llegada en una patera en abril de 2025.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el animal se encuentra en cuarentena en el Centro de Protección Animal de Sa Coma.

El acto judicial establece que la perra seguirá en aislamiento y bajo vigilancia veterinaria en las instalaciones municipales, mientras se resuelve el procedimiento contencioso administrativo interpuesto por el Consistorio. Además, la resolución determina que la Concejalía de Bienestar Animal seguirá asumiendo los gastos derivados de su mantenimiento durante este periodo.

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El Ayuntamiento ha recordado que, tras su llegada, ya se hizo cargo de una intervención en los ojos del animal.

Ikram llegó a Eivissa en abril de 2025 junto a su propietario, un joven de Algeria. La Dirección General de Salud Pública del Govern ordenó el sacrificio del animal al proceder de un país con rabia endémica. El Consistorio, sin embargo, se negó defendiendo que era muy baja la posibilidad de que el perro fuera portador de la rabia.

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La Concejalía interpuso un recurso y solicitó la suspensión cautelar de la medida.

En la resolución, el TSJIB señala que, a pesar de que la protección de la salud pública debe prevalecer, en este caso es posible compatibilizarlo con el bienestar animal ya que Ikram está aislada, bajo vigilancia veterinaria y sometida a controles permanentes, sin que ello represente un riesgo para la población. Además, el Tribunal considera que ejecutar el sacrificio antes de resolver el procedimiento provocaría un perjuicio irreversible en caso de que finalmente prosperara el recurso.

El regidor de Bienestar Animal, Manuel Jiménez, ha recordado que el Consistorio anunció el pasado año que asumirá el cuidado de Ikram, tras reclamar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación un informe sobre la situación sanitaria y legal del animal. El documento confirmó que la perra llegó a España sin cumplir los requisitos establecidos por el Reglamento (UE) 576/2013, relativo a desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía.

"Desde el primer momento, nuestro compromiso ha sido garantizar la salud pública y el bienestar de Ikram. La perra está bajo control veterinario y en unas instalaciones adecuadas", ha dicho.

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EuropaPress

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