Žan Tabak continuará en el banquillo del MoraBanc y renueva hasta 2028

Andorra La Vella, 9 jun (EFE).- El técnico croata Žan Tabak continuará en el banquillo del MoraBanc Andorra, tras firmar su renovación con el club del Principado hasta el 30 de junio de 2028, según se anunció este martes.

"Estoy muy feliz y honrado de poder continuar durante dos temporadas más y de formar parte de este proyecto. Está renovación supone para mí una enorme satisfacción y, sobre todo, una gran responsabilidad. Quiero agradecer al club la confianza que ha depositado en mí", aseguró Tabak, en declaraciones difundidas en un comunicado del club.

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El expívot llegó a finales de enero en sustitución de Joan Plaza a Andorra, equipo del que se hizo cargo después de una primera vuelta desastrosa con sólo cuatro victorias, la peor primera vuelta de la historia del club en la ACB.

Las siete derrotas consecutivas condenaron al experimentado técnico barcelonés y la apuesta del club fue Tabak, que estaba sin equipo después de ser entrenador y director deportivo del Trefl Sopot polaco.

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En su debut en el banquillo andorrano se impuso al Dreamland Gran Canaria con un resultado de 94 a 78.

En 17 partidos dirigiendo el equipo consiguió ganar también al Casademont Zaragoza, el Río Breogán Lugo, la Laguna Tenerife, el BAXI Manresa y el Hiopos Lleida. En total, seis victorias que sirvieron para cerrar la permanencia en la última jornada y dependiendo de ellos mismos para conseguirla. Perdieron contra el Barça en la última jornada, pero el triple empate en la clasificación con los aragoneses y los canarios les dio la salvación.

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Tabak, campeón de un anillo NBA como jugador de Houston Rockets, dirigió antes al Girona, el Baskonia, el Fuenlabrada, el Maccabi Tel Aviv, el Betis, la selección de Eslovaquia, el Trefl Sopot y el San Pablo Burgos. EFE

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