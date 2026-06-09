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Vox acusa al Gobierno convertir España en una "macro cloaca" y de ser indispensable para las tramas de corrupción

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La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha acusado este martes al Ejecutivo de convertir España en una "macro cloaca" y de ser indispensable para las distintas tramas de corrupción que afectan al PSOE y al entorno del presidente Pedro Sánchez.

Así lo ha hecho la portavoz parlamentaria en rueda de prensa en el Congreso, al abordar el juicio contra el hermano de Sánchez, David Sánchez, por tráfico de influencias y prevaricación, que ha quedado visto para sentencia. Vox está personado como acusación particular en esta y otras causas de presunta corrupción del PSOE y del círculo de Sánchez.

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Rodríguez de Millán ha afirmado que en Vox "no cabe ninguna duda" de que a David Sánchez "no se le hubiera podido nombrar jefe de la Oficina de las Artes Escénicas si no hubiera tenido la condición de hermano del presidente del Gobierno con todo lo que ello conlleva".

RESPONSABILIDADES PENALES

En esta línea, ha asegurado que Vox llegará al final de este y otros casos para que los culpables y el Gobierno asuman sus responsabilidades penales, porque considera que las políticas se quedan "cortas".

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"Sin el Gobierno no hubiera sido posible ninguno de los casos de corrupción que estamos conociendo, ni del hermano de Sánchez, ni de los contactos de Leire (Díez) con la Guardia Civil, ni de la mujer del presidente del Gobierno (Begoña Gómez), ni de esa macro cloaca en la que han convertido al Estado", ha dicho.

"No es la corrupción de unos pocos, es la corrupción de lo que parece ser una organización criminal que se ha dedicado a atentar el poder desde la Moncloa y a ejercerlo contra los españoles", ha añadido la portavoz.

Por otro lado, requerida por las expectativas de Vox para la comparecencia de Sánchez en el Congreso el próximo 24 de junio, Rodríguez de Millán ha asegurado que "huirá hacia adelante, con más mentiras, más embustes y más demagogia". "Todo para tratar de tapar su corrupción, como si aquí no hubiera pasado absolutamente nada", ha rematado.

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