Villarejo vio a Cospedal "obsesionada" con las anotaciones de Bárcenas sobre "M.Rajoy": "Yo le seguía la corriente"

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha declarado este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal estaba "obsesionada" por si la prensa publicaba anotaciones del extesorero del PP Luis Bárcenas sobre "M.Rajoy". "Estaba convencida de que yo podía impedir que ciertas cosas se publicaran. Obviamente, yo le seguía la corriente", ha comentado.

Así lo ha manifestado durante su declaración como acusado en el juicio sobre la 'Operación Kitchen', el presunto espionaje orquestado por el Ministerio del Interior del Ejecutivo de Mariano Rajoy para robar información sensible a Bárcenas y obstaculizar, supuestamente de esa forma, la investigación sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del PP.

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En el segundo de su declaración, el comisario, que ha respondido únicamente a preguntas de su abogado, se ha referido a la "libretita" de Bárcenas, esto es, una agenda del extesorero de Bárcenas con supuestas anotaciones relativas a la contabilidad B del PP y de algunos dirigentes del partido como el propio expresidente Rajoy, sobre la que Cospedal pidió "parar" --ha dicho-- su publicación en medios de comunicación.

"Había preocupación por las anotaciones que Bárcenas había elaborado, donde estaba el famoso M.Rajoy. (...) La señora Cospedal, como todo lo que era el Gobierno, estaba obsesionada con lo que la prensa pudiera sacar a la luz. Estaban convencidos de que yo podía impedir que ciertas cosas se publicaran. Obviamente, yo le seguía la corriente a uno y a otro", ha manifestado el mando policial, negando que presionara nunca a ningún periodista para que sacara a la luz cualquier información.

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El exmando policial ha restado importancia a estos apuntes, asegurando que "era una elaboración propia" del extesorero que la Audiencia Nacional "ni siquiera tuvo en cuenta" como prueba y que, a la postre, sólo tuvo "utilidad política y de medios de comunicación" y que Bárcenas anotaba estas cuestiones para luego filtrarlas a los periodistas.

SU TRABAJO SÓLO LO CONOCÍA "LA ÉLITE" DEL GOBIERNO

En cualquier caso, el comisario jubilado ha negado que el PP le haya realizado encargos privados y que le haya remunerado por ello. "El PP jamás me ha encargado nada a nivel privado, y no me ha pagado nada", ha resuelto.

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Respecto a su actividad privada, el comisario jubilado ha aseverado que jamás la ha mezclado con sus funciones en la policía y que su función como agente de inteligencia no la conocía "prácticamente nadie, solo la élite de cada gobierno", esto es, el ministro del Interior, el secretario de Estado del ramo, el director de la Policía y el DAO, ha puntualizado.

El comisario jubilado ha explicado que lo que se conoció como 'Operación Kitchen' tenía dos objetivos: por una lado, verificar si las cuentas bancarias y el dinero de Bárcenas en el extranjero "existía"; por otro, confirmar si el extesorero disponía de información sensible "que pudiera hacer daño a la seguridad del Estado".

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Asimismo, ha asegurado que no participó en los seguimientos a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias. "Jamás coordiné nada porque ni tenía hombres a mi disposición, ni tenía elementos, ni tenía nada. Era un sujeto que actuaba siempre solo en mis trabajos de inteligencia", ha explicado.

Villarejo ha señalado que "siempre" estuvo vinculado a la figura del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional "porque era una dependencia directa como agente de inteligencia", y ha remarcado que se mantuvo en la misma posición bajo los gobiernos tanto del PP como del PSOE.

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