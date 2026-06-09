Villarejo se presenta como víctima de las "cloacas" de Leire Díez sin aclarar si se vieron

Madrid, 9 jun (EFE).- El excomisario José Manuel Villarejo se ha presentado como víctima de las "cloacas" de la exmilitante del PSOE Leire Díez, aunque no ha aclarado ante los periodistas si se reunió con ella o si ésta le ofreció un pacto -como piensan los investigadores de la Guardia Civil-, unas respuestas que quiere reservar para el juez Santiago Pedraz en caso de que le cite.

Villarejo vuelve a declarar este martes en el juicio del caso Kitchen, la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas ente 2013 y 2015, y a su llegada a la Audiencia Nacional ha sido preguntado por los periodistas acerca de si mantuvo reuniones con Leire Díez, como apunta la Unidad Central Operativa (UCO) en un oficio, situando estos supuestos encuentros en el verano de 2014.

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Ante los periodistas, Villarejo ha dicho que estas "supuestas cloacas" existirían desde 2018 y que desde entonces le han estado persiguiendo y abriendo piezas, con audios aportados por otro de los supuestos implicados en la trama de Leire Díez, el empresario investigado Javier Pérez Dolset, que por ejemplo aportó a la Justicia tres grabaciones que obran en el juicio del caso Kitchen.

Villarejo ha mostrado su indignación por las noticias publicadas tras conocerse la investigación de la UCO en el caso de Leire Díez, donde los investigadores consideran que esta exmilitante ofreció al excomisario un acuerdo con la Fiscalía para que no entrara en la cárcel a cambio de conseguir información.

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El excomisario ha recordado que el PSOE está personado en causas en su contra, como Kitchen y que la Fiscalía ha presentado como prueba los archivos llevados por Pérez Dolset a la Justicia y ha apuntado que una parte del Ministerio Fiscal "persigue a las supuestas cloacas y otra parte de la Fiscalía Anticorrupción aceptan los audios que le da".

"Entonces resulta que todo el tiempo que se han dedicado a destruirme, ahora resulta que yo hago un acuerdo con ellos, porque claro, en la ciudadanía tiene que enterarse de que todo esto es un montaje contra mí", ha insistido Villarejo, que se ha enfrentado con un informador y ha acusado a los medios de intentar distraer la atención.

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Villarejo aparece mencionado en la investigación que ha hecho la UCO sobre Leire Díez, dentro del caso en el que la Audiencia Nacional investiga maniobras de una supuesta trama criminal liderada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista para desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

Los agentes también han accedido a mensajes en los que el letrado de Villarejo trasladaba las negativas del fiscal a un pacto y el este abogado, Antonio García Cabrera, está citado a declarar como testigo ante el juez Santiago Pedraz el próximo 8 de julio. EFE

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