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Victor Wembanyama dice que los Spurs han aprendido a ser implacables

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Nueva York, 9 jun (EFE).- El francés Victor Wembanyama, líder de los San Antonio Spurs, aseguró este martes que en estos 'playoff', los primeros de su carrera, su equipo ha aprendido a ser "implacable" y añadió que "es posible" ganar el anillo en su debut en postemporada.

"Mi apuesta es que es posible ganar. Lo más importante que hemos aprendido es a ser implacables, además de cubrirte con las manos y no con la barbilla y golpear por debajo de la cabeza, si lo haces", bromeó el pívot de 22 años en rueda de prensa previa al cuarto partido de las Finales NBA entre Knicks y Spurs que se disputará este miércoles.

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Los Spurs buscarán empatar 2-2 las Finales este miércoles ante los Knicks después de que los texanos empezaran 0-2 tras perder los dos primeros partidos en San Antonio.

Preguntado sobre el peso de jugar en casa o como visitante, Wembanyama apuntó que ambos escenarios son "muy emocionantes".

"Me gustan los públicos vivos y la afición activa tanto en casa como fuera. En casa es una motivación extra porque quieres dar un buen espectáculo a la gente que te apoya. Fuera de casa, quieres hacer todo lo contrario", sugirió.

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El líder de los Spurs fue fundamental en la victoria por 115-111 ante los Knicks en el tercer partido en el Madison Square Garden contribuyendo con 32 puntos, ocho rebotes, seis asistencias y tres tapones. EFE

(foto)

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