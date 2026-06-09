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Víctor Herrero de Miguel gana XXXVI Premio Internacional de Poesía Jaime Gil de Biedma

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Segovia, 9 jun (EFE).- El fraile franciscano Víctor Herrero de Miguel, con el libro 'Los planos de un lugar', ha ganado el XXXVI Premio Internacional de Poesía Jaime Gil de Biedma que convoca la Diputación de Segovia, en una edición marcada por la elevada calidad de los finalistas y la intensidad de las deliberaciones del jurado.

El fallo ha sido difundido este martes en el Palacio Provincial tras más de dos horas de debate y votaciones entre los miembros del jurado, coordinado por el escritor Juan Manuel de Prada, que ha destacado la dificultad de la decisión debido al alto nivel de las obras seleccionadas.

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La obra ganadora, dotada con 12.000 euros, ha sido definida por el jurado como un "libro de decir castellano, entrañado, con un poso sólido de cultura grecolatina, bíblica y sobre todo hebrea", en el que confluyen influencias poco habituales en la poesía española contemporánea.

Según ha explicado el poeta Fermín Herrero, miembro del jurado, el poemario refleja "una poesía de la gratitud hacia la creación, escrita desde el puro asombro ante el mundo, desde una desnudez estremecedora", una característica que ha relacionado con la condición franciscana de su autor.

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El jurado considera que en ‘Los planos de un lugar’, Herrero de Miguel "elige siempre los lugares pequeños donde la epifanía se muestra de una manera más clara", y lo hace mediante "un verso cristalino y a la vez luminoso", sustentado en una poética de la atención contemplativa.

Durante el acto también ha sido anunciado el fallo de la segunda edición del Premio Joven, que ha recaído en la poeta y filóloga zaragozana María Martín Hernández por su obra ‘Bajo la piel, la sombra’, dotada con 5.000 euros.

La escritora, de 30 años, ha sido reconocida por un poemario que transforma "experiencias aparentemente íntimas en interrogaciones universales". Asunción Escribano, miembro del jurado, ha destacado que se trata de "un libro de la memoria, de la herencia emocional y de la identidad", con una notable claridad expresiva y un estilo cuidado y depurado.

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha subrayado durante el acto el prestigio alcanzado por el certamen, que en esta edición ha recibido 1.182 poemarios, más de un centenar de ellos candidatos al Premio Joven.

Por su parte, Juan Manuel de Prada ha defendido que la principal fortaleza del Premio Jaime Gil de Biedma reside en su apertura a todas las corrientes estéticas, una característica que, según ha afirmado, constituye "su mejor legado y su más íntima naturaleza". EFE

jmm/rjh/aam

(foto)

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