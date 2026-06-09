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Vandalizan las máquinas para el inicio de las obras de resignificación de Cuelgamuros

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Madrid, 9 jun (EFE).- Las máquinas para las obras de resignificación del Valle de Cuelgamuros (antiguo Valle de los Caídos), que comenzaron a trabajar el pasado lunes con los sondeos sobre terreno, han amanecido este martes vandalizadas con pintadas a favor del dictador Francisco Franco y contra el Gobierno.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha confirmado este martes ambas informaciones con un mensaje en su cuenta de la red social X.

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"Un día después de comenzar los sondeos sobre el terreno, la maquinaria en Cuelgamuros ha amanecido vandalizada con pintadas que exaltan el franquismo y con insultos al presidente del Gobierno", ha escrito.

Además, ha advertido de que "el odio no parará la resignificación del Valle, que se convertirá en un espacio de interpretación y reconocimiento a quienes lucharon por la democracia que hoy disfrutamos".

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"Será un lugar de memoria democrática donde prime la verdad, la justicia y la reparación, para dar garantías de no repetición", ha asegurado.

En la maquinaria vandalizada pueden leerse mensajes como "El Valle no se toca", "Franco" o "Pedro Sánchez HDP", según han informado a EFE fuentes del Ministerio.

El Gobierno convocó un concurso internacional de ideas para resignificar el Valle de Cuelgamuros, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, y en noviembre de 2025 fue elegido el proyecto ganador.

Situado a 50 kilómetros de Madrid, el Valle de Cuelgamuros fue lugar de enterramiento del dictador Francisco Franco entre 1975 y 2019, cuando fue exhumado y trasladado a un cementerio, y sigue siendo la mayor fosa común de España, al albergar los restos de más de 33.000 víctimas de ambos bandos de la guerra civil.

El cambio más visible que experimentará este enclave con su resignificación será la eliminación de la escalinata vertical que da acceso a la basílica y la construcción de un museo bajo la explanada para explicar el contexto histórico de la construcción de este gran monumento franquista, en el que participaron alrededor de 20.000 presos políticos de la dictadura franquista. EFE

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