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Uriarte admite que "desde el primer momento fue un flechazo" con Edin Terzic

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Bilbao, 9 jun (EFE).- El presidente del Athletic, Jon Uriarte, admitió que "desde el primer momento fue un flechazo" la relación que entablaron con Edin Terzic hasta concretar hace un mes el fichaje del entrenador alemán por el club bilbaíno para las dos próximas temporadas.

"Fue increíble. Tiene un interés impresionante en entrenar al Athletic. Entendió que somos un club diferente, un club único en el mundo y él quería ser parte de esto", subrayó Uriarte en una rueda de prensa que ofreció para realizar un balance deportivo de la temporada.

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El presidente valoró a Terzic como una "referencia mundial" y reveló que el primer contacto que mantuvieron fue la pasada temporada por parte del director de fútbol, Mikel González, en un congreso de fútbol en el que el extécnico del Borussia Dortmund actuaba como ponente.

"Tuvieron la oportunidad de conocerse personalmente. Conectaron, hablaron y la sensación mutua fue muy positiva. Desde ese momento de la temporada pasada la relación se fue afianzando", explicó Uriarte, quien aclaró que el seguimiento a Terzic era parte del análisis de jugadores y entrenadores que el área deportiva del club realiza desde que en 2022 accedió a la presidencia.

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"Como parte de este análisis, entre una lista de entrenadores interesantes, había uno que destacaba, que era Terzic", añadió el presidente, quien desveló también que aprovecharon el viaje a Dortmund el pasado octubre para el partido de Liga de Campeones contra el Borussia para establecer un nuevo contacto.

"Mikel y compañeros de su equipo estuvieron reunidos con Edin, incluso en su casa, pasando buenos momentos. Más adelante, el director general, Jon Berasategui, y yo estuvimos con él durante un día y medio en Madrid. La impresión que nos causó a todos fue muy buena. La relación se fue fortaleciendo y finalmente decidimos que era la persona apropiada para entrenar al Athletic", explicó.

Uriarte recalcó que después de esa labor de análisis la apuesta definitiva por Terzic se produjo "cuando se decidió por parte del club que Ernesto (Valverde) no seguiría y por parte de Ernesto que no quería seguir".

El presidente reveló que, a pesar de los malos resultados en Liga, Valverde no puso nunca su cargo a disposición del club, aunque en la junta "estaban preparados" para tomar la decisión de relevar al técnico.

"Hemos estado preparados para ello, pero finalmente tomamos la decisión de no hacerlo. Pensamos que Ernesto tenía la capacidad para sacar el equipo adelante, que tenía la motivación y energía suficiente, que tenía un conocimiento de la plantilla mejor que nadie y que existía una unión entre vestuario y cuerpo técnico que es fundamental", reflexionó.

"Con esos cuatro elementos, y dado que el cambiar de entrenador no es garantía de éxito, tomamos la decisión de apostar por Ernesto", apostilló.

Por su parte, Mikel González, en relación a Terzic, puntualizó que el alemán "lleva tiempo trabajando" para el Athletic "conociendo al primer equipo, al Bilbao Athletic, al Basconia, a los cedidos y las opciones de mercado". "Le gusta lo que ve. Es un trabajo en el que vamos de la mano con él y tiene gran conocimiento de todo lo que tenemos", aseguró. EFE

ibn/cc/jpd

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