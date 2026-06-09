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Unas 40.000 personas aguardan al papa en el Estadio Olímpico para la vigilia de oración

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Barcelona, 9 may (EFE).- El acto más multitudinario de la agenda del papa León XIV en Barcelona ha comenzado poco después de las 18:00 horas en el Estadio Olímpico Lluís Companys, donde unas 40.000 personas se han congregado para asistir a una vigilia de oración presidida por el pontífice, que llegará al recinto sobre las 20:00 horas.

En la montaña de Montjüic, donde se encuentra la emblemática instalación deportiva, hace horas que bulle de actividad, ya que las personas que han conseguido entradas para ver en persona al papa han acudido con tiempo para coger sitio, lo que no ha evitado que se registraran grandes colas en los accesos.

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La celebración consta de dos partes muy diferenciadas: una primera más lúdica, sin el pontífice, en la que habrá actuaciones musicales, conversaciones y se emitirán videos diversos; y una segunda, más solemne, centrada en las palabras del papa.

León XIV entrará al estadio en el papamóvil al filo de las 20:00 horas y será recibido por el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.

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En esta segunda parte se sucederán plegarias, preguntas al pontífice y lecturas del Evangelio, antes del momento de la bendición y del cierre final, que tendrá como protagonistas a la Escolanía de Montserrat y Sergio Dalma, que unirán sus voces para cantar "Em dones força' (Me das fuerza).

Está previsto que León XIV dé una vuelta al recinto en el papamóvil para saludar más de cerca a los asistentes antes de abandonar el estadio y dar así por concluido su primer día en Barcelona.

De las 40.000 personas que llenan el estadio, algo más de la mitad son invitadas de comunidades de culto, parroquias o escuelas cristianas y el resto es público general, que ha conseguido las entradas a través de la web puesta en marcha por el Arzobispado de Barcelona con motivo de la visita de León XIV.

Este gran acto se ha organizado con el propósito de facilitar el contacto con "el público fiel" y la ciudadanía en general, después de que, en la visita de Benedicto XVI en Barcelona, en 2010, se considerara como "un déficit" la falta de un encuentro similar, según ha admitido el arzobispado. EFE

(Foto) (Vídeo)

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