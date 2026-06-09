Una indisposición impide a Rocío Arroyo su intento de récord de España de 800 metros

Redacción deportes, 9 jun (EFE).- La madrileña Rocío Arroyo, que aspiraba este martes a tratar de batir el récord de España de 800 metros al aire libre, no pudo correr en el mitin de Guadalajara al encontrarse indispuesta antes de la carrera que ganó Andrea Rodríguez Castillo con 2:02.20.

Arroyo, de 22 años y que recientemente batió el récord nacional de 500 metros, es subcampeona de Europa sub23 y campeona de España absoluta al aire libre y en pista cubierta y acredita en los 800 una marca personal de 1:59.17.

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En Guadalajara, en su mejor momento de forma tras registrar hace solo seis días su mejor marca personal de 400 metros un tiempo de 51.71, tenía intención de correr para batir el récord de España de 800 metros que ostenta Mayte Zúñiga desde el 1 de junio de 1988 en Sevilla con 1:57.45.

Esa marca de Zúñiga es la plusmarca española más longeva del atletismo español al contar con una duración de 38 años.

La victoria en Guadalajara fue para Andrea Rodríguez Castillo con 2:02.20, seguida de Berta Segura (2:02.36), segunda con marca personal, y Naiara García (2:02.44), tercera también con marca personal. EFE

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