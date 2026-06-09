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Una incidencia en el centro de control de Adif interrumpe Rodalies durante 20 minutos

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Barcelona, 9 jun (EFE).- Una incidencia en el centro de control de Adif, ubicado en la estación de Francia de Barcelona, ha interrumpido este martes durante 20 minutos la circulación en toda la red de Rodalies de Cataluña.

Según ha informado Renfe, la circulación de Rodalies ha quedado "momentáneamente interrumpida" en las líneas R1, R2, R3, R4, R8, R11, R14, R15, R16, R17, RG1, RL3, RL4, RT1 y RT2.

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El servicio se está restableciendo de forma progresiva, ha explicado la fuente.

La incidencia ha coincidido con la llegada del papa León XIV a Barcelona, ante la que Renfe ha diseñado un plan de refuerzo en Rodalies, con un aumento de plazas de más del 35 % con respecto a un fin de semana habitual; mientras que Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) presta una veintena de circulaciones más en algunas líneas.

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La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha afirmado que, en estos momentos, se está implementando un nuevo sistema de Siemens que la empresa "está ajustando" y que, durante este proceso, "está dando estos problemas".

"Estamos realizando ajustes para que estas incidencias dejen de producirse. Cuando esté implementado en su totalidad, tendremos un sistema mucho más seguro", ha asegurado la consellera. EFE

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