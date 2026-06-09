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Un imputado pide anular la causa Plus Ultra porque es "resucitar un caso muerto"

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Madrid, 9 jun (EFE).- Un abogado imputado en el caso Plus Ultra ha recurrido la apertura de esta causa por presuntos delitos de blanqueo al entender que se trata de una maniobra para reabrir el procedimiento por la ayuda a la aerolínea tras haberse archivado, y reclama anular todas las actuaciones, incluidas las dirigidas contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

"Reabrir la investigación sobre el rescate de Plus Ultra —los mismos hechos, el mismo flujo de fondos, el mismo entramado societario— sorteando una preclusión (extinción) ya consumada no es continuar un procedimiento vivo: es resucitar uno muerto", sostiene en un recurso de apelación ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EFE, en el que acusa a la Fiscalía Anticorrupción de usar un "subterfugio" para promover la apertura de esta nueva causa.

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La defensa de este abogado, Santiago F.L., que ejerce Carlos Bautista, exletrado del ministro José Luis Ábalos y que también defiende a la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, imputada en el caso Leire, recuerda en su recurso que el caso por la ayuda a Plus Ultra que se investigaba al inicio en un juzgado de instrucción de Madrid fue archivado en 2023 por no haber sido acordada en plazo la prorroga de instrucción.

Un dato que para el letrado es "capital": "la causa no se cerró porque el instructor decidiera cerrarla, sino porque la ley le impidió continuar".

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"La concesión de la ayuda pública a Plus Ultra y el entramado de pagos que la rodea es, en su núcleo fáctico, el mismo que fue investigado y archivado en la causa matriz; por más que la Fiscalía rebautice ahora la realidad como 'blanqueo de capitales de dimensión internacional', el sustrato sobre el que proyecta su reproche sigue siendo, sin solución de continuidad, el rescate ya investigado y cerrado".

Y es que, añade, la reapertura de un sobreseimiento provisional exige la aparición de nuevos elementos relevantes, desconocidos al tiempo del archivo, "y no la mera reformulación del juicio jurídico sobre hechos ya conocidos".

"Lo que aquí ha ocurrido no es la aparición de hechos nuevos, sino la recalificación de hechos viejos: el mismo rescate, los mismos pagos, el mismo flujo de fondos que ya fueron objeto" de la investigación archivada, "vestidos ahora con el ropaje de un presunto blanqueo".

Además, añade, el delito de blanqueo "presupone, por definición, la existencia de una actividad delictiva previa de la que procedan los bienes".

Por ello, prosigue, si la acusación afirma que existe blanqueo en relación con los fondos vinculados al rescate de Plus Ultra, "está afirmando implícitamente que el rescate —o algún episodio inserto en él— constituye o alimenta ese delito previo", que sería la ayuda a la aerolínea, que es precisamente lo que se ha archivado.

"La acusación no puede tener las dos cosas a la vez: no puede apoyarse en el rescate para construir el blanqueo y, simultáneamente, negar que esté investigando el rescate", insiste.

El letrado acusa a Anticorrupción de haber recurrido a un "subterfugio" para promover la reapertura de esta causa, lo que podría considerarse como un fraude de ley.

También acusa a la Fiscalía de conducir el conocimiento de estos hechos "que califica de nuevo y gravísimos" hacia el órgano "que ya instruyó —y hubo de archivar— la causa matriz".

"La categoría de pieza separada de una causa muerta se utiliza, precisamente, para disfrutar de lo mejor de ambos mundos a costa de la legalidad procesal: aprovechar la apariencia de continuidad para revivir lo precluido y, al mismo tiempo, esquivar el reparto aleatorio que correspondería a un asunto nuevo".

Para el abogado el único cauce era presentar una denuncia nueva ante el Decanato de los Juzgados de Instrucción de Madrid para su reparto aleatorio, trámite, dice, que la Fiscalía eludió "de manera específica y deliberada", lo que considera que ha supuesto una vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley.

Todo ello, subraya, conlleva la nulidad de las actuaciones acordada y "la ineficacia probatoria de cuanto se haya obtenido directa o indirectamente con vulneración de derechos fundamentales".

Por todo ello, el abogado reclama la nulidad del auto por el que se abrió esta pieza separada -que ahora instruye el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama- y cuya apertura no pudo recurrir por haber estado secreta hasta ahora, así como "de todas las diligencias derivadas, especialmente, las entradas y registros domiciliarios, la intervención de terminales y evidencias digitales así como de todos los análisis e informes policiales derivados". EFE

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