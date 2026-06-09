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Tres detenidos en una patera que hicieron saltar al mar a dos migrantes para llegar a nado

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Ceuta, 9 jun (EFE).- La Guardia Civil de Ceuta ha detenido a los tres ocupantes de una patera de pesca que pretendían introducir ilegalmente en España a dos migrantes, a los cuales obligaron a lanzarse al mar cuando se encontraban cerca de la costa ceutí, que pudieron alcanzar la orilla a nado.

Según ha informado este martes la Comandancia de la Guardia Civil en un comunicado, los hechos se iniciaron a las 20,30 horas de este lunes cuando unos ciudadanos alertaron de la presencia sospechosa de una embarcación próxima a las inmediaciones del faro de Punta Almina, en aguas de la bahía sur de la ciudad.

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Al llegar al lugar los agentes observaron como dos personas se lanzaban al agua desde una embarcación tipo patera para dirigirse a nado hacia la costa, activándose un dispositivo de búsqueda por tierra en coordinación con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

El operativo culminó por tierra cuando se logró la interceptación de dos varones adultos que acababan de llegar a la costa a nado y por mar, el Servicio Marítimo interceptó, a unos 300 metros de la costa, la embarcación sospechosa.

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Se trata de una patera de pesca con matrícula marroquí, a bordo se encontraban los tres tripulantes, también varones adultos, los cuales han sido detenidos por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La embarcación queda depositada en dependencias oficiales del Servicio Marítimo a disposición de la autoridad judicial y los dos inmigrantes interceptados fueron trasladados y entregados a los componentes de Extranjería de la Policía Nacional de Ceuta para los trámites correspondientes. EFE

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