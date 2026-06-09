Temas del día de EFE España del miércoles 10 de junio de 2026

PAPA ESPAÑA

Barcelona - Durante la segunda y última jornada de León XIV en Cataluña se va a producir uno de los encuentros más simbólicos de su viaje a España, el que mantendrá con un grupo de presos en la cárcel de Brians 1, que servirá para reforzar su mensaje en defensa de los colectivos excluidos y más vulnerables.

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Barcelona - El colofón del viaje del papa a Cataluña, además de la visita a la Abadía de Montserrat, será la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, la obra cumbre de Antoni Gaudí, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto. Antes se celebrará una misa solemne en la basílica a la que asistirán los reyes de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Salvador Illa.

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GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - Tras la histórica visita del papa a las Cortes Generales, el Congreso recupera la actividad parlamentaria con una sesión de control que será escenario de un nuevo cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el trasfondo de las investigaciones judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.

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PREMIOS PRINCESA LETRAS

Oviedo - El jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras falla un galardón al que optan treinta y siete candidaturas de veinticuatro nacionalidades, y que en las ediciones más recientes ha distinguido al escritor barcelonés Eduardo Mendoza, a la poetisa, ensayista y política rumana Ana Blandiana, y al escritor y traductor japonés Haruki Murakami.

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ESTATUTO SANIDAD

Madrid - La ministra de Sanidad, Mónica García, ha convocado a los consejeros autonómicos a una reunión del Consejo Interterritorial para abordar las reivindicaciones médicas y el nuevo texto del estatuto marco, que rechazan no salo los sindicatos médicos sino ahora también los generalistas con los que lo negoció.

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HUELGA PROFESORADO

València - Los sindicatos del profesorado de la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana someten a consulta el último documento con las propuestas de la Generalitat para acabar con la huelga indefinida que comenzó el pasado 11 de mayo y sobre el que tendrán que dar una respuesta este jueves a la Conselleria de Educación.

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Madrid - El Ministerio de Educación se reúne con los sindicatos de la enseñanza pública no universitaria para abordar la revisión del decreto que permitiría bajar las ratios en las aulas de primer ciclo de infantil, de 0 a 3 años.

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DANA JUSTICIA

Catarroja (Valencia) - La vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero, declara como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024, que causó 230 víctimas mortales; es la primera consellera del ejecutivo del entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, que testifica en esta causa.

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ESPAÑA PIB

Madrid - BBVA Research presenta su informe 'Situación España' en el que actualiza sus proyecciones para la economía española, después de que en marzo mantuviera en el 2,4 por ciento su previsión de crecimiento para 2026, mientras que elevó la de inflación al 2,9 por ciento.

(Texto)

FÚTBOL CONSUMO

Madrid - Hasta un 30 por ciento más de caja pueden hacer los bares gracias a los momentos de consumo asociados a los partidos del Mundial de Fútbol que arranca oficialmente este jueves; los supermercados también esperan la llegada de los hinchas que hacen acopio para ver los partidos en casa.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023567203)

SERGIO RAMÍREZ (Entrevista)

Madrid - El escritor nicaragüense, Premio Cervantes 2017, Sergio Ramírez, exiliado en Madrid desde hace cinco años, reflexiona en una entrevista con EFE sobre 'La maldición de Ramfis', una novela negra con lectura política situada en el exilio y que aborda la corrupción política de su país y la falta de libertades y advierte de que Nicaragua, como todas las dictaduras, está "sentenciada a muerte". Begoña Fernández

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

VIDEOJUEGOS DISCAPACIDAD (Entrevista)

Madrid - A través de un sistema de audio en 3D y de la vibración del mando, Sergio logra orientarse, moverse y jugar a un videojuego de puzles musicales. Hasta aquí nada inusual si no fuera porque Sergio es ciego y 'Coloratura' un título inclusivo creado desde cero pensado en personas invidentes como él, que en una entrevista con EFE explica su experiencia. Javier Picazo

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Madrid.- GOBIERNO LEGISLATURA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de ministros responden las preguntas de la oposición en la sesión de control en la que el líder del PP, preguntará "cuántos atropellos más necesita cometer antes de devolver la voz al pueblo". Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

09:00h.- Madrid.- CONSTITUCIONAL CONGRESO.- El pleno del Congreso debate una proposición no de ley del PP de defensa del derecho a la participación en los asuntos públicos. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Pamplona.- CASO KOLDO NAVARRA.- Debate y votación de las propuestas de conclusiones sobre la comisión de investigación sobre licitación y adjudicación de obras públicas del Gobierno de Navarra. (Texto) (Foto)

Madrid.- ASUNTOS EXTERIORES.- La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso debate nueve proposiciones no de ley sobre diferentes asuntos de actualidad política internacional. (Al finalizar el pleno)

17:00h.- Madrid.- COOPERACIÓN INTERNACIONAL.- Reunión de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso. (Texto)

ECONOMÍA

Madrid.- TRANSPORTE MERCANCÍAS.- La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER) se reúne con el Ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, para reclamar que se prorroguen las actuales ayudas a partir de julio.

09:30h.- Toledo.- TURISMO ONU.- Rueda de prensa del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, y la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Nasser Al Nowais, en el marco de la celebración del 126 Consejo Ejecutivo de ONU Turismo. Hotel Eurostars Palacio Buenavista. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Madrid.- CORONAVIRUS FRAUDE.- Ángel y Javier Escribano, dueños de EM&E, declaran como investigados por un posible fraude con respiradores durante la pandemia. Juzgado de instancia, 49.

09:50h.- Sueca (Valencia).- CONSUMO ARROZ.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, aborda con trabajadores de los arrozales valencianos sus demandas en materia de consumo e informa de la normativa en relación con el etiquetado de estos arroces. Muntanyeta dels Sants.

10:00h.- Madrid.- PLUS ULTRA.- El pleno del Senado debate una moción del PP sobre la revisión del rescate de la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- FUNCIÓN PÚBLICA.- UGT anuncia movilizaciones del personal laboral de la Administración General del Estado por la falta de avances en la negociación del V Convenio Único. Avda. de América, 25.

10:00h.- Madrid.- TRANSPORTE FERROVIARIO.- Presentación del plan de Transporte Intermodal para el Sector del Gran Consumo 2026. Hotel Ilunion Pío XII.

11:00h.- Madrid.- BRECHA SALARIAL.- CCOO presenta el informe ‘Las claves de la brecha salarial de género. Discriminación, parcialidad y complementos salariales’.

11:30h.- Madrid.- ESPAÑA PIB.- BBVA Research presenta su informe 'Situación España' en el que actualiza sus proyecciones para la economía española. (Texto)

12:00h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- Interpelación de Vox en el pleno del Congreso a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana sobre las "medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar que los españoles siempre vayan primero para comprar, alquilar o recibir una vivienda social".

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- El Pleno del Senado debate la toma en consideración de una proposición de Ley del PP para reformar la ley de Poder Judicial y cambiar el modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Senado. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

09:00h.- Madrid.- GASTO MILITAR.- Debate de una moción del grupo Parlamentario Mixto sobre el incremento del gasto militar para favorecer la inversión social en la actual situación de crisis económica. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

09:30h.- Catarroja (Valencia).- DANA JUSTICIA.- La vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero, declara como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024. Juzgados. (Texto) (Foto)

09:30h.- Ávila.- JUSTICIA JORNADAS.- Inauguración de las XXIV Jornadas de presidentes y presidentas de Audiencias Provinciales de España. Está prevista la intervención telemática del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Palacio de Santa Ana. (Texto)

09:30h.- Madrid.- CONSEJO FISCAL.- Pleno del Consejo Fiscal. Calle Fortuny, 4.

10:00h.- Madrid.- FRAUDE FISCAL.- Prosigue en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra el empresario José María Aristrain por fraude fiscal de más de 210 millones de euros. Audiencia Provincial.

10:00h.- Madrid.- ARGENTINA ESPAÑA.- El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado por videoconferencia al excoronel venezolano Ephraín Enrique Verdú, de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuya extradición ha solicitado la Justicia argentina dentro de una causa por delitos de lesa humanidad. Calle García Gutiérrez s/n. (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO PÚNICA.- La Audiencia Nacional reanuda el juicio del caso Púnica por supuestas adjudicaciones irregulares de actos paras las fiestas de municipios madrileños entre 2004 y 2013 con el informe de la fiscal. C/ Génova. (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO HOMICIDIO.- La Audiencia Provincial de Madrid juzga a tres acusados para los que la Fiscalía pide 9 años y 4 años de cárcel por apuñalar a un joven con la intención de matarle y al que dejaron en silla de ruedas. Audiencia Provincial.

SOCIEDAD

Madrid.- SOCIEDAD MIGRACIÓN.- La Comisión e Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso debate varias proposiciones no de ley sobre inmigración.

10:15h.-Madrid.- ESTATUTO SANIDAD.- El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se reúne para abordar el nuevo texto del estatuto marco y las principales reivindicaciones médicas por las que hay convocada una nueva semana de huelga del 15 al 19 de junio. Ministerio de Sanidad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- SENADO PLENO.- El pleno del Senado debate una moción en defensa de la educación pública, la ponencia de estudio sobre la salud mental y la prevención del suicidio y el Informe correspondiente a la gestión realizada por el Defensor del Pueblo durante el año 2025, entre otros asuntos. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

09:30h.- Soria.- RESTAURACIÓN RÍOS.- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, inaugura el V Congreso Ibérico de Restauración Fluvial RestauraRíos 2026. (Texto) (Foto)

10:30h.- Madrid.- PUBLICIDAD INFLUENCERS.- La Asociación Española de Anunciantes (AEA), la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) e IAB Spain analizan la regulación de la publicidad de 'influencers' en España y en la UE. Evento 'online'.

10:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- PAPA ESPAÑA.- El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el obispo auxiliar de la Diócesis de Canarias, Cristóbal Déniz, realizan un recorrido por el estadio para visitar el escenario y supervisar los preparativos de la visita del papa León XIV. Estadio de Gran Canaria.

10:50h.- Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).- PAPA ESPAÑA.- El papa visita el centro penitenciario Brians 1, donde hablará con convictos atendidos por la orden mercedaria. Cárcel de Brians 1. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- ORGULLO 2026.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, presenta los actos del mes del Orgullo LGTBIQA+. C/ Marqués de Riscal, 16. (Texto)(Foto)

11:30h.- València.- HUELGA PROFESORADO.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, se reúnen con representantes de los sindicatos de la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana y atienden a las 12:30 horas a los medios de comunicación. Col.legi Major Rector Peset, plaza Horno de San Nicolás, 4 (Texto) (Foto)

11:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- PAPA ESPAÑA.- La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el cronista oficial de la capital grancanaria, Juan José Laforet, dan a conocer los detalles del acto de entrega de la llave de oro de la ciudad al papa León XIV. Casas Consistoriales de Santa Ana.

12:00h.- Madrid.- LEY DOCENCIA.- El Ministerio de Educación se reúne con los sindicatos de la enseñanza pública no universitaria. Ministerio de Educación. (Texto)

12:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- PAPA ESPAÑA.- El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; el comisario general de Seguridad Ciudadana, Francisco López Gordo; y el jefe superior de Policía en las islas, Jesús María Gómez, informan sobre el dispositivo de seguridad organizado con motivo de la visita del papa a Gran Canaria y Tenerife. Plaza de Santa Ana. (Texto) (Foto)

12:00h.- Monistrol de Montserrat (Barcelona).- PAPA ESPAÑA.- El papa visita la abadía de Montserrat y participa en la oración del Santo Rosario, junto con la Escolania de Montserrat. Abadía de Montserrat. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:30h.- Barcelona.- PAPA ESPAÑA.- El papa se desplaza en papamóvil por las calles de Barcelona, desde Diagonal con Rosselló hasta Sagrada Familia. Diagonal/Rosselló

19:30h.- Barcelona.- PAPA ESPAÑA.- El papa preside la misa de la Sagrada Familia, con la presencia de los reyes y 8.000 invitados, y bendice la torre de Jesús. Sagrada Familia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Madrid.- PATRIMONIO TEJIDOS.- La Galería de las Colecciones Reales presenta 'Tejiendo la vida cortesana. Tejidos y bordados de las Colecciones Reales"' la mayor exposición sobre tejidos de corte realizada en España desde hace un siglo. Galería de la CCRR. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- FOMENTO LECTURA.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presenta el Plan de Fomento de la Lectura 2026-2030. Fundación Ortega-Marañón. C/ Fortuny, 53. (Texto)(Foto)

11:00h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- Luis Luque, director artístico de Nave 10 Matadero, presenta la temporada teatral 2026/27. Terraza Cantina Matadero. Pza Legazpi, 8. (Texto)

11:00h.- Navalcarnero (Madrid).- CINE CÁRCELES.- El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, y el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente, presentan el Programa de intervención audiovisual en entornos penitenciarios. Carretera Nacional V, km 27,7. (Texto)

12:00h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA LETRAS.- El jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras falla un galardón al que optan treinta y siete candidaturas de veinticuatro nacionalidades. Hotel de la Reconquista. (Texto) (Foto)(Vídeo) (Audio)

12:00h.- Sevilla.- ÓPERA AÍDA.- Rueda de prensa para presentar la nueva producción de Aida, la célebre ópera de Giuseppe Verdi. Teatro de la Maestranza.

12:30h.- Madrid.- FERIA LIBRO.- El humorista José María Pérez (Peridis), la ilustradora y Premio Nacional del Cómic Candela Sierra, el autor de cómic Dario Adanti y la exministra de Cultura Ángeles González Sinde participan en la Feria del Libro de Madrid en el acto 'las profesiones del humor; el humor en las profesiones'. Espacio Talento a Bordo. (Texto) (Foto)

13:00h.- Madrid.- PHOTOESPAÑA COLITA.- La delegada del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en Madrid, Núria Marín Martínez, presenta la exposición 'Nosaltres no tenim por, nosaltres som', de la fotógrafa Colita, dentro de la sección oficial de PhotoEspaña 2026. C/ Orense, 62.

13:00h.- València.- MÚSICA SEGURIDAD SOCIAL.- La banda Seguridad Social sigue celebrando sus 45 años de trayectoria musical y presenta el cortometraje, 'El día que me quieras', una versión rockera del icónico tango de Gardel, y un vino inspirado en la canción y cuya etiqueta ha diseñado Paco Roca. Roig Arena. (Texto)

13:00h.- València.- ÓPERA DON GIOVANNI.- El director Francesco Corti, la soprano Francesca Pia Vitale, la mezzosoprano Arianna Vendittelli y el bajo barítono Thomas Chenhall presentan la ópera en versión semiescenificada 'Don Giovanni', de Mozart. Palau de la Música, Paseo de la Alameda, 30. (Texto)

18:00h.- Oviedo.- VÍCTOR MANUEL.- El cantautor asturiano Víctor Manuel participa junto a músicos e investigadores de la Universidad de Oviedo en un coloquio musicado que se ha programado con motivo de la investidura del artista como doctor 'honoris causa'. Facultad de Formación del Profesorado y Educación.

18:00h.- Madrid.- ESCUELA MÚSICA.- La reina Sofía asiste a la reunión anual del Círculo Internacional de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y clausura del curso de la escuela. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (Texto) (Foto)

20:15h.- Burgos.- LIBRO ARSUAGA.- El paleontólogo Juan Luis Arsuaga presenta su último libro, 'La respuesta'. Museo de la Evolución Humana. (Texto) (Foto)

EFE

slp/jls

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