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Sumar pide a Sánchez no enrocarse y dar explicaciones sobre el caso Leire: "No nos hemos caído de un guindo"

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El diputado de Compromís en el Congreso adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha reclamado al presidente Pedro Sánchez explicaciones claras y contundentes en el Congreso sobre el caso Leire Díez y dejar claro que no tiene nada que ver con la presunta trama por la que se investiga a esta exmilitante socialista. "No nos hemos caído de un guindo", subraya.

En este sentido, ha aconsejado al ala socialista que si opta por este criterio las cosas irán de una forma correcta, pero que si se "enrocan" e insisten en que "no saben quién es 'PS'", en referencia a una anotación de la agenda intervenida a Leire Díez en el marco de esta investigación, pues "evidentemente tendrán un problema".

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En rueda de prensa este martes, ha criticado que la comparecencia de Sánchez en la Cámara Baja, fijada el 24 de junio, llega "tarde" y que para esa fecha el PSOE tiene que entender que el tiempo ilimitado que tiene el jefe del Ejecutivo tiene que servir para "muchas cosas".

P.S., COMO M.RAJOY

Por ejemplo, ha ironizado que la trama vinculada a Leire Díez parece "más a Torrente que a otra cosa", pero que tampoco se han "caído de un guindo" y que cuando la exmilitante anotó PS parece que no alude a "Paquita Salas" sino al presidente del Gobierno, al igual que la anotación M.Rajoy en los papeles de 'Bárcenas' hace mención al expresidente Mariano Rajoy.

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En todo caso, Ibáñez ha desgranado que lo importante no es lo que venga en esa agenda sino que Sánchez, con su comparecencia, debe explicar que "no solamente no era consciente" de esta trama sino que "nunca dio ninguna orden a parte de su equipo para este tipo de acciones, para que las condene y para que ponga herramientas para que esto no pueda volver a ocurrir".

Y es que ha recordado que en julio del año pasado, cuando se imputó al exsecretario de Organización Santos Cerdán, el presidente se comprometió con los grupos de investidura a una agenda de lucha contra la corrupción y la democratización del Estado que "no se ha terminado de cumplir".

Finalmente, ha agregado que se tiene que dibujar un horizonte de final de legislatura cuyo punto central sea unos Presupuestos Generales con mejoras sociales y en vivienda, pero también con iniciativas en materia de lucha contra la corrupción.

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EuropaPress

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