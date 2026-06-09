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Sumar insiste en que la "línea roja" con el PSOE es la financiación ilegal: "Por ahora hay personas que han hecho cosas"

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La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha insistido en que la "línea roja" de cara a una hipotética ruptura con el PSOE sigue siendo la financiación ilegal, a pesar de las últimas novedades en torno al 'caso Leire' o la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, si bien ha pedido explicaciones sobre procedimientos judiciales en los que ha habido personas que "han hecho cosas" que exigen investigación.

En declaraciones a 'Las mañanas de RNE', recogidas por Europa Press, Barbero ha explicado que, de existir financiación ilegal en Ferraz, es una "línea roja" para Sumar porque sería hacer "trampas en política, que es la mayor ofensa que se puede hacer a la ciudadanía". "Pero no es de lo que se está hablando en estos procedimientos. Y nosotros lo que queremos es que se aclare. Por ahora hay personas que han hecho cosas", ha aclarado.

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La portavoz parlamentaria del socio minoritario del Gobierno de coalición ha indicado, no obstante, que actuarán "en consecuencia" sobre los procedimientos judiciales y casos de corrupción que afectan el PSOE. "Que no le quepa a nadie la menor duda de que, simplemente, nosotras hasta ahora lo que vemos es la necesidad de dar explicaciones y ser más claras", ha enfatizado.

PIDE A SÁNCHEZ "AGRANDAR" DERECHOS TRAS SU COMPARECENCIA

Respecto a la comparecencia del 24 de junio en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dará explicaciones por los casos de corrupción, la dirigente de Sumar ha pedido "dejar el ruido y el fango" para empezar a trabajar de cara a "agrandar los derechos de las personas en España". "Es lo que nos toca hacer como Gobierno de coalición progresista", ha recordado.

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Ante ello, Barbero ha reclamado que Sánchez, "más allá del compromiso de transparencia y las explicaciones", también exponga una "línea de actuación" para "reivindicar la capacidad en esta legislatura de avanzar en derechos".

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