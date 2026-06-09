Sierra Nevada celebra el 16 Festival Por Todo lo Alto con Sex Museum, Bala y Brighton 64

Granada, 9 jun (EFE).- El Festival Sierra Nevada Por Todo lo Alto, considerado el de música independiente más alto de España al celebrarse en la estación de esquí de Granada, cumple 16 años con un cartel de rock y punk que incluye a Sex Museum, Los Coronas, Bala y Brighton 64.

La tradicional cita musical, que combina música independiente con turismo familiar, se celebrará el fin de semana del 21 y 22 de agosto, ha informado este martes la organización.

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El festival mantiene intactas sus señas de identidad como propuesta cultural gratuita en un entorno natural de montaña que en verano atrae a los turistas que huyen del calor estival.

El cartel de esta edición aúna veteranía, potencia y talento emergente local repartido en dos noches, la primera de las cuales estará marcada por el rock enérgico y psicodélico de Sex Museum y el surf rock instrumental de Los Coronas.

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La noche la completará la propuesta de rock electrónico de los granadinos D'Baldomeros, mientras que la última jornada estará protagonizada por el dúo femenino de rock-punk gallego Bala y los históricos Brighton 64, que ofrecerá en las cumbres de Sierra Nevada el único concierto en Andalucía de su gira de despedida.

Cierran el cartel el power punk y grunge-pop efervescente y dinámico de Blanca Adelfa.

El festival busca la conciliación cultural y musical durante un fin de semana en el que habrá también talleres de música gratuitos para niños y niñas que permitirán a los más pequeños tener su primera toma de contacto con instrumentos musicales como bajo, batería y guitarra guiados por profesionales. EFE

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