Espana agencias

Sierra Nevada celebra el 16 Festival Por Todo lo Alto con Sex Museum, Bala y Brighton 64

Guardar
Google icon

Granada, 9 jun (EFE).- El Festival Sierra Nevada Por Todo lo Alto, considerado el de música independiente más alto de España al celebrarse en la estación de esquí de Granada, cumple 16 años con un cartel de rock y punk que incluye a Sex Museum, Los Coronas, Bala y Brighton 64.

La tradicional cita musical, que combina música independiente con turismo familiar, se celebrará el fin de semana del 21 y 22 de agosto, ha informado este martes la organización.

PUBLICIDAD

El festival mantiene intactas sus señas de identidad como propuesta cultural gratuita en un entorno natural de montaña que en verano atrae a los turistas que huyen del calor estival.

El cartel de esta edición aúna veteranía, potencia y talento emergente local repartido en dos noches, la primera de las cuales estará marcada por el rock enérgico y psicodélico de Sex Museum y el surf rock instrumental de Los Coronas.

PUBLICIDAD

La noche la completará la propuesta de rock electrónico de los granadinos D'Baldomeros, mientras que la última jornada estará protagonizada por el dúo femenino de rock-punk gallego Bala y los históricos Brighton 64, que ofrecerá en las cumbres de Sierra Nevada el único concierto en Andalucía de su gira de despedida.

Cierran el cartel el power punk y grunge-pop efervescente y dinámico de Blanca Adelfa.

El festival busca la conciliación cultural y musical durante un fin de semana en el que habrá también talleres de música gratuitos para niños y niñas que permitirán a los más pequeños tener su primera toma de contacto con instrumentos musicales como bajo, batería y guitarra guiados por profesionales. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La familia paterna de la bebé muerta exigirá justicia ante “versiones contradictorias”

Infobae

Villarejo se presenta como víctima de las "cloacas" de Leire Díez sin aclarar si se vieron

Infobae

Somalia considera "lamentable" la prohibición de entrada a EE.UU. de un árbitro somalí

Infobae

Seleccionador noruego acusa a Escocia de falta de profesionalidad por suspender amistoso

Infobae

Los Mossos d'Esquadra investigan las causas del incendio de dos cooperativas en Lleida

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Atropellan a una mujer en un paso de peatones de Ferrol y obligan a la aseguradora a que le indemnice con 11.000 euros por “agravación de artrosis lumbar y cervical”

Atropellan a una mujer en un paso de peatones de Ferrol y obligan a la aseguradora a que le indemnice con 11.000 euros por “agravación de artrosis lumbar y cervical”

El pulso por el control que habría terminado con el caza europeo: la experiencia francesa ante el equilibrio de poderes

El mercado se rebela contra la regulación de precios: la oferta de alquiler cae tanto en Barcelona que cada anuncio recibe ya 462 contactos

La DGT introduce los conos conectados como nueva herramienta para la seguridad vial

El papa pide acoger y proteger al migrante, los políticos le aplauden y, mientras tanto, Europa levanta muros y facilita la expulsión

ECONOMÍA

Los jubilados que vuelvan a trabajar podrán cobrar hasta un 25% más de pensión compatible desde agosto

Los jubilados que vuelvan a trabajar podrán cobrar hasta un 25% más de pensión compatible desde agosto

Hacer exámenes, pasear o cenar con amigos: qué se puede hacer y qué no durante una baja laboral

El turismo de masas empobrece la costa catalana y cada pernoctación cuesta unos 6,8 euros al contribuyente

Si fuiste becario y no cotizaste, ahora puedes recuperar hasta cinco años para la jubilación

CCOO protesta ante Hacienda por un salario mínimo de 1.500 euros netos entre el personal de la AGE: estas son sus reivindicaciones

DEPORTES

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

Viajó a Ámsterdam para casarse, le robaron el pasaporte y no llegó a tiempo a los primeros días de concentración de Arabia en el Mundial 2026

La selección de Suiza y el problema con una plaga de serpientes venenosas en su campo de entrenamiento para el Mundial 2026

Lamine Yamal confiesa por qué lleva siempre un vendaje en la muñeca

El Real Madrid pone a la venta una camiseta con el nombre del papa León XIV a un precio de 195 euros