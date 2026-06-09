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Se reincorporan los medios aéreos al incendio de Villanueva (Huelva), con 365 desalojados

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Huelva, 9 jun (EFE).- Nuevos medios aéreos se van a ir incorporando progresivamente hoy a la extinción del incendio forestal declarado ayer en el paraje Los Turbios del término municipal de Villanueva de Los Castillejos, en Huelva, que ha obligado al desalojo preventivo de 365 personas y para el que se mantiene un dispositivo terrestre compuesto por 250 efectivos.

Así lo han indicado a EFE fuentes del Infoca, que han precisado que se está a la espera de conocer el número de hidroaviones que a lo largo de la jornada de este martes estarán activos para combatir las llamas.

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Por tierra, apoyan a los efectivos, 13 autobombas y un búldocer; se mantiene activa la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) y el Puesto de Mando Avanzado.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha indicado, en declaraciones a Canal Sur recogidas por EFE, que se trata de un incendio "muy complicado" que se inició bajo la influencia de un viento intenso de componente noroeste con rachas de 35 a 40 km/h, sumado a una alta carga de combustible fino y compacto (matorral), lo que "generó una tasa de crecimiento del incendio brutal, de 100 hectáreas por hora, lo que provocó que en las seis primeras horas se quemaran 600 hectáreas".

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A partir de ahí, ha abundado, las rachas de viento y la tipología del combustible han hecho evolucionar el fuego a lo largo de una noche compleja: "El viento se ha mantenido y, aunque los trabajos nocturnos se han centrado en impedir que la cabeza llegue a una zona con muchísima vegetación, en este momento la cabeza del flanco izquierdo ya ha superado el río Odiel", por lo que, el objetivo a primera hora de la mañana se centra en frenar y restringir esa zona.

"El fuego se ha asentado en una parte en dirección a la cuenca, va en dirección sur y, por tanto, evoluciona dirigiéndose hacia el término de Gibraleón. Lógicamente, lo que ocurre aquí es que el incendio recorre una zona de eucalipto leñoso; esto se traduce en una menor velocidad de avance, pero en una mayor intensidad, lo cual la convierte en una zona muy compleja".

El dispositivo de extinción afronta "otra complicación en el flanco izquierdo: puede ocurrir un cambio de viento a partir de las 16:00 horas, lo que complicaría la situación".

Por otro lado, el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre (Huelva), término municipal en el que ahora se centra el fuego, ha informado de que han sido desalojadas de manera preventiva 365 personas de urbanizaciones, fincas y la barriada "el cementerio".

Desde el 112 se ha indicado que algunos de ellos ya pudieron volver a sus casas, mientras que otros se fueron con familiares y amigos y una treintena permanece en el Polideportivo Municipal de la localidad bartolina.

Se mantiene activa desde ayer a las 17.05 horas la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca por "la dimensión" del incendio.

EMA 112 atendió a las 13:00 horas de este mediodía la primera de numerosas llamadas que alertaban de un incendio en el entorno de la carretera A-495, a la altura del kilómetro 22.

EMA Infoca ha desplazado un importante dispositivo por tierra y aire para combatir el incendio que ha contado hasta con 19 medios aéreos, que se han retirado con el ocaso.

El Puesto Avanzado de Incendios Forestales (PAIF) está desplegado en la pista hípica de San Bartolomé de la Torre. También se han desplazado al lugar asesores técnicos de Emergencias del servicio provincial de Protección Civil, junto al jefe de servicio de la provincia onubense.

Por su parte, la alcaldesa de San Bartolomé, María Eugenia Limón, activó el PTEL (Plan Territorial de Emergencias de ámbito Local). EFE

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lra/vg/cc

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