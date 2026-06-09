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Sanidad digitaliza la verificación de medicamentos y suprime el cúter de las farmacias

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Madrid, 9 jun (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo marco legal para la verificación de medicamentos y para ello implanta un sistema digital que sustituye al tradicional cúter farmacéutico que, hasta ahora, recortaba el cupón precinto para enviar 'a posteriori' a la Administración para su reembolso.

En rueda de prensa, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado de que la retirada del cupón precinto se realizará de forma gradual, una vez garantizada la preparación operativa de los sistemas de información de las comunidades autónomas y las condiciones necesarias para su sustitución por un identificador único.

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La medida, que reforma el real decreto 1345/2007 para actualizar el sistema de verificación de medicamentos, permitirá reforzar la prevención frente a posibles falsificaciones y mejorar la trazabilidad de los fármacos dispensados en España. EFE

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