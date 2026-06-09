Sanidad acusa al PP de querer perpetuar el malestar de los médicos rechazando el estatuto

Madrid, 9 jun (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acusado este martes a las comunidades del PP de querer "anclar" a los médicos y demás profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) en la precariedad y el malestar oponiéndose al anteproyecto del estatuto marco, la primera reforma laboral sanitaria en 23 años.

Así se lo ha espetado en la Cámara Alta a la senadora Rosa María Romero después de que ésta le haya emplazado a retirar el "infame" estatuto marco porque ha sido aprobado "desde la absoluta imposición, soberbia, sin diálogo ninguno" y "avivando todavía más el conflicto" con los médicos, que la semana próxima encaran su quinta huelga del año.

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Mónica García ha recriminado a los populares que un debate "tan necesario" como es la mejora de las condiciones de los trabajadores del SNS lo hayan "nuevamente intoxicado por sus mentiras" y quieran "anclar" a los profesionales al estatuto marco de 2003, aprobado bajo el Gobierno de José María Aznar, que es el que "ha perpetuado sus malestares y su precariedad".

No obstante, mañana tendrán "una oportunidad muy buena" para demostrar su postura en el Consejo Interterritorial sobre asuntos como las jornadas de 35 horas o la retribución de la hora de guardia, que son de competencia autonómica, aunque ha mostrado su convencimiento de que lo que votarán es "el que pueda hacer, que haga".

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Del estatuto marco ha seguido hablando en el pleno del Senado con la representante del PNV Nerea Ahedo, quien ha compartido la necesidad de reformarlo, pero le ha recriminado el "error" de haberlo aprobado pese a que el colectivo médico "no se siente representado ni escuchado". "Estamos en medio de un conflicto que no han generado a las comunidades autónomas, pero son quienes lo soportan" ha proseguido.

Sobre ello, la ministra de Sanidad ha vuelto a insistir en que su departamento "ha hecho su trabajo", pero ahora es "el turno a las comunidades autónomas", que son las que tienen las competencias en materia retributiva y laboral.

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"Lo siento mucho, pero esa transferencia de competencias también tiene una transferencia de responsabilidades", ha subrayado Mónica García antes de insistir en que "lo que no se puede es descentralizar las competencias y centralizar las culpas".

Si el PNV está de acuerdo con algunas de las reivindicaciones que suponen "uberizar el sistema", como es el estatuto propio que reclaman los médicos, la ministra de Sanidad les ha encomiado a llevarlos ellos al Congreso, pero asumiento "sus competencias".

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No obstante, ha confiado en que mañana el consejero vasco, Alberto Martínez, "sea leal, por lo menos a las conversaciones privadas" que ambos han mantenido y en las que ha reconocido cuáles son las competencias de cada uno. EFE