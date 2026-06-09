Ronald Araujo retorna a Uruguay tras hacerse un tratamiento médico en España

Montevideo, 9 jun (EFE).- El central de la selección de Uruguay Ronald Araujo retornó este martes a Montevideo tras un breve viaje a España para llevar a cabo un tratamiento médico por una lesión muscular.
Autorizado por el cuerpo técnico encabezado por el argentino Marcelo Bielsa, el jugador de Barcelona fue tratado por profesionales de su confianza con los que había trabajado anteriormente antes de reincorporarse al trabajo de la Celeste con vistas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
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Uruguay competirá en la cita mundialista en el grupo H junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudí. EFE
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