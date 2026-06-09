Rechazan la querella de Omella contra un joven que le reprochó presunta inacción ante abusos

La Audiencia de Barcelona ha inadmitido la querella por un presunto delito de amenazas condicionales que el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, presentó contra un joven que le reprochó "su inacción" a la hora de denunciar de oficio los presuntos abusos que había sufrido de un sacerdote.

El auto, avanzado por 'El País' y consultado por Europa Press, coincide con el juez instructor en que no hay delito de amenazas en el burofax que envió el joven advirtiendo a Omella de que esperaba una respuesta satisfactoria y que se reservaba acciones civiles o penales, así como la posibilidad de comunicaar los hechos a una "instancia eclesiástica superior".

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La Audiencia sostiene que el joven está "legitimado" para las acciones correspondientes con el fin de perseguir las conductas contra la libertad sexual de las que presuntamente fue víctima, una acción que en todo caso se dirigiría contra el responsable de los hechos, pero no de Omella.

En este sentido, el tribunal considera que no hay ningún fundamento para hablar de intereses económicos y el uso del burofax "impide vislumbrar" los elementos esenciales para que aparezca un delito de amenazas.

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Según 'El País', en 2025 un juez de Barcelona decidió no admitir a trámite la querella de Omella al no apreciar delito de amenazas y el obispo presentó un recurso contra esa decisión.