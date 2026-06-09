Rafael Yuste avisa a Florentino Pérez: "Nos veremos en los juzgados"

Barcelona, 9 jun (EFE).- El presidente en funciones del FC Barcelona, Rafael Yuste, ha anunciado este martes que el departamento jurídico "ya tiene preparadas las acciones legales" que han decidido emprender contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, por acusar a la entidad azulgrana de comprar árbitros.

Durante su parlamento en el Auditorio 1899 del Spotify Camp Nou y que abrió la reunión anual del Senado del club catalán, Yuste ha apuntado que "una cosa es tener celos y otra tener rabia" y que "a 600 kilómetros de distancia no han digerido" los éxitos del Barça.

PUBLICIDAD

El máximo dirigente de la entidad hasta que Joan Laporta tome posesión del cargo el próximo 1 de julio ha recordado "la rueda de prensa dantesca" que hizo Pérez para convocar las elecciones al Real Madrid y en la que el Barcelona fue protagonista inesperado.

"Para mí, fue un bochorno. Nos acusó de que las ligas estaban compradas, de que las habíamos ganado gracias a los árbitros, como si los linieres marcasen goles", ha afirmado Yuste antes de anunciar acciones legales contra el presidente del club blanco, "porque ha recurrido a la infamia más terrible para intentarnos atacar".

PUBLICIDAD

"Nos veremos en los juzgados. Porque les diré una cosa: el nombre del Barça, este escudo, no lo mancha nadie. Ni a ninguno de ustedes les toca nadie; ya nos encargaremos nosotros. Por tanto, confíen en nosotros, porque iremos a por ellos, porque tenemos las de ganar", ha sentenciado en el acto Rafa Yuste ante los 144 senadores presentes de los mil que tiene la entidad catalana. EFE