Oyarzabal-Ferran, España tiene gol

Óscar Maya Belchí

Chattanooga (Tennessee), 9 jun (EFE).- Sin dos figuras en ataque que se postulan claves para el Mundial, como Lamine Yamal y Nico Williams, recuperándose de sus respectivas lesiones musculares, España no echa de menos el gol. Lo tiene en las botas de Ferran Torres, tanto y asistencia, y Mikel Oyarzabal, con un gol, en los dos amistosos de preparación.

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Ferran, actuando como extremo derecho, la posición predilecta de Lamine Yamal, marcó el gol ante Irak en La Coruña, el pase de gol a Pedri en Puebla (México) y el tramo de la segunda mitad que estuvo sobre el césped frente a Perú lo hizo como delantero centro.

Una polivalencia que le abrirá las puertas a tener muchos minutos en el Mundial. Un torneo al que llega en un gran estado de forma y entrando entre los diez máximos goleadores de la selección española: 24 dianas en 57 partidos para un futbolista que jugará su segundo máximo torneo de selecciones.

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Lo hará tras una temporada que cerró como el máximo anotador español en Liga, empatado con Lamine Yamal, gracias a sus 16 tantos; y con 21 en total, al sumar tres en Liga de Campeones, uno en la Copa del Rey y otro en la Supercopa de España. Al menos un gol en cada competición que disputó con el FC Barcelona.

Por su parte, Mikel Oyarzabal ocupa el noveno puesto de dicha clasificación histórica. Con un tanto más que Ferran -en 53 partidos-, el futbolista de la Real Sociedad está a uno de igualar a Emilio Butragueño -en 69 encuentros-.

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Un logro sustentado en la figura de Luis de la Fuente. El seleccionador, en el cargo desde diciembre de 2022, le conoce a la perfección, le ha dado su plena confianza y este ha respondido: con 19 tantos, es el máximo goleador en los 41 partidos dirigidos por Luis.

De ellos, 12 tantos han sido en sus últimos 11 partidos disputados. Además, en este tramo, Oyarzabal ha aportado seis asistencias.

Un futbolista que ha demostrado su oportunismo en las finales. Suyo fue el tanto que le dio la Eurocopa a España en 2024 en Berlín, y marcó en las finales de la Liga de Naciones de 2021 y 2025 -en las que España fue subcampeona-. Gol y derrota en la final que repitió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con Luis de la Fuente como entrenador.

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Tras dos amistosos de preparación, España debutará en el Mundial el próximo día 15 de junio con dos nombres por encima del resto en cuanto a aportación ofensiva: Oyarzabal y Ferran.

Con Lamine Yamal y Nico Williams, salvo sorpresa, sin opciones de ser titulares, por las botas de Oyarzabal y Ferran pasará el peligro ofensivo de la selección española en un partido ante Cabo Verde en el que, además de la victoria, necesitará conseguir los mayores goles posibles para intentar coger margen en un grupo que comparte con Arabia Saudí y Uruguay. EFE

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(foto)