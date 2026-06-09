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Munar cae ante Damm en la tercera ronda de Bolduque (Países Bajos)

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Redacción deportes, 9 jun (EFE).- El español Jaime Munar, 44 en el ranking mundial, cayó en tercera ronda en el torneo ATP 250 de Bolduque (Países Bajos) ante el estadounidense Martin Damm, 114 en la clasificación del circuito.

El tenista americano, de 22 años, se impuso en dos sets (4-6 y 4-6).

Esta era la primera vez que el mallorquín, de 29 años, y el estadounidense cruzaban sus caminos en sus carreras deportivas. EFE

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