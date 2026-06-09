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Menezes ve más fuerte a España y Francia que a Brasil

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Puebla (México), 9 jun (EFE).- El brasileño Mano Menezes, seleccionador de Perú, reconoció que en estos momentos ve más favoritas para luchar por el Mundial 2026 a España, con la que perdió esta noche en Puebla por 3-1, y Francia que a Brasil.

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"Hoy veo a España mejor selección que Brasil. España tiene un trabajo definidio, un trabajo construido ya, solido, con constancia. Brasil aun está en construcción. Es un proceso más brasilero, más accidentado, más con interrupciones", señaló el técnico del conjunto peruano.

"Además, están las lesiones. Antes de empezar veo a España y Francia como favoritas. Pero luego sucederán cosas. Y claro que Brasil puede ser campeona".

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El técnico brasileño comentó sobre el encuentro que su equipo "tuvo grandeza para enfrentar a un rival extraordinario", pero lamentó los errores que condenaron a la Blanquirroja frente a España.

Menezes aseguró en rueda de prensa que la selección española "exigió al máximo" tanto en el posicionamiento del conjunto como en el compromiso para ayudarse mutuamente, pero "incluso ayudándose y comprometiéndose, no consigues anularlos porque son muy buenos“, dijo.

Aun así, destacó la actitud de sus jugadores pese a ir perdiendo desde el minuto 2, cuando marcó Mikel Oyarzabal. “Me gustó la postura del equipo cuando agarró la pelota e intentó jugar. Por más difícil que fuera intentar jugar, intentó jugar, creó oportunidades, por más difícil que era crear oportunidades. Tuvo postura, tuvo grandeza para saber enfrentar a un adversario extraordinario. Y eso hacia el futuro va a tener mucho valor”, comentó.

Y lamentó errores como el del meta Pedro Gallese, que introdujo el balón en su portería en el tercer gol. "Cualidades técnicas está claro que el jugador peruano tiene, pero tenemos que cometer menos errores, como en el tercer gol ante España. Podemos mejorar con un poco más de concentración”.

En su cuarto partido al frente de la selección peruana, Menezes se mostró autocrítico. “Estamos todavía lejos de lo que queremos, claro que estamos lejos. Jugamos cuatro partidos. Estamos trayendo jugadores jóvenes. Estamos diciendo esto para que todos sepan lo que es la construcción de un proceso. Y cuando sea la hora de competir oficialmente, vamos a estar preparados para eso”, destacó. EFE

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