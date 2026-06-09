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Marlaska dice que la operación policial en Navarra tras disturbios en la UN fue "proporcional" ante "hechos graves"

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que la operación policial desarrollada en Navarra la semana pasada, y que se saldó con 28 detenciones por los disturbios que se registraron el 30 de octubre de 2025 en las inmediaciones de la Universidad de Navarra contra un acto de Vito Quiles -acto que había sido previamente suspendido-, fue "adecuada y proporcional a las circunstancias".

"Si alguien duda de esa actuación ejemplar y adecuada a las circunstancias del caso, siempre tiene en un Estado de Derecho los cauces procesales para poder ejercitar sus derechos en cualquier sentido y proceder a la evaluación de una conducta", ha subrayado.

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En respuesta a una pregunta formulada por el senador de EH Bildu Josu Estarrona en la Cámara Alta este martes, Marlaska ha señalado que el 30 de octubre "ocurrieron unos hechos violentos graves, independientemente de cuál fuera el origen o la causa", que "generaron una violencia grave, donde se quemaron contenedores, se lesionó a cuatro agentes -a cuatro policías nacionales-, donde también resultó gravemente herido un joven que no tenía nada que ver con los hechos, también un periodista".

"Es decir, una situación de violencia que evidentemente no queda amparada bajo el ejercicio de ningún legítimo derecho como el de oponerse, si se quiere, a un acto que siempre se puede desarrollar en un Estado democrático en parámetros pacíficos, razonables y lógicos", ha apuntado.

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En cuanto al tiempo transcurrido entre los hechos y las detenciones, Marlaska ha explicado que "en ese marco de unos hechos donde participa un conjunto muy relevante y muy importante de personas, primero hay que identificar, identificar con seguridad". "Y eso lleva un trabajo serio de tiempo y bajo la dirección de la autoridad judicial", ha apuntado, tras incidir en que esa investigación "ha sido tutelada por una autoridad judicial".

"Cuando se entendió que se tenían los datos necesarios y precisos de aquellos que habían participado en unos desórdenes públicos, en un atentado a agentes de la autoridad, se procedió a las detenciones indicadas de aquellos que se entendía que habían participado", ha afirmado.

Algunas de las personas detenidas "quedaron en libertad en la propia comisaría", y el resto, puestos a disposición judicial, 12, quedaron finalmente en libertad provisional, pero con cargos, imputándoseles delitos de desórdenes públicos y de atentado a agentes de la autoridad, entre otros".

"Dejemos que el proceso se desarrolle por los trámites oportunos y precisos conforme a la legislación procesal y sustantiva", ha reivindicado.

Antes de responder a Estarrona, Marlaska ha tenido unas palabras en recuerdo de los cinco policías forales fallecidos en un accidente de tráfico en Guipúzcoa la semana pasada. El ministro ha querido transmitir su "cariño" y "solidaridad" a las familias de los cinco agentes de Policía Foral, "que desarrollan un trabajo ejemplar junto con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Por su parte, Estarrona ha considerado que la operación policial con 28 detenidos fue, "a todas luces, desproporcionada e injustificada". "Porque, entre otras cuestiones, no existía riesgo de fuga alguno para llevar a cabo una operación de esa magnitud", ha subrayado. A su juicio, "hemos asistido a un nuevo operativo policial que se suma al llevado a cabo el pasado 28 de abril, tras otros altercados ocurridos en febrero de este mismo año en el entorno del estadio El Sadar". El senador ha planteado si "se pretende dar una elección ejemplarizante que busca, de alguna manera, disuadir la protesta y generar miedo entre la juventud vasca organizada".

Según ha subrayado, "no es nueva esta forma de actuar de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". "Pero a día de hoy, en el escenario político actual, estas no tienen ningún tipo de cabida, si es que alguna vez la tuvieron", ha dicho, tras considerar que "estamos ante un intento de volver a tiempos de régimen, a tiempos de confrontación, de erosionar la convivencia en la sociedad navarra".

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