Mañueco atribuye al PSOE iniciar la 'prioridad nacional' al vincular las ayudas al padrón

Valladolid, 9 jun (EFE).- El candidato del PP a la investidura como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha sostenido este martes, para defender el principio de 'prioridad nacional' vinculado al arraigo, que con el PSOE "empezó todo" al introducir como criterio para conceder distintas ayudas sociales el criterio del empadronamiento.

En su réplica, tras recibir ante el pleno de las Cortes las críticas del portavoz socialista, Carlos Martínez, por aceptar el principio de la 'prioridad nacional' impuesto por Vox, Mañueco ha puesto varios ejemplos de administraciones dirigidas por el PSOE que establecieron el criterio del empadronamiento para entregar determinadas ayudas sociales.

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En concreto, ha mencionado el Ayuntamiento de Soria en la etapa en la que el propio dirigente socialista era su alcalde, en concreto para ayudas de gastos básicos de vivienda; pero también otras del Ayuntamiento de Palencia o del de León, además de los gobiernos socialistas presididos por Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez.

Se ha referido en concreto a los criterios de empadronamiento fijados para algunas pensiones no contributivas, la ley de atención a la dependencia y el ingreso mínimo vital, en un recorrido con el que ha tratado de contraatacar ante un PSOE que "se escandaliza y rasga públicamente las vestiduras" ante la 'prioridad nacional'.

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"¡Cuánta hipocresía hay en el PSOE de Castilla y León!", ha exclamado Mañueco, quien ha rematado esta argumentación con una recomendación: "Señores del PSOE, con ustedes empezó todo, ahora pueden meterse debajo del escaño".

En su réplica, el portavoz socialista ha rechazado el argumento utilizado por Mañueco en esta materia, dado que trata de "confundir el arraigo con el empadronamiento" y además no repara en que esas ayudas de ayuntamientos como los de Soria y Palencia tienen su origen en que la Junta no cubre esos ámbitos.

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En el anterior turno, Martínez ha reclamado a Mañueco que aclare si ve a los inmigrantes como "un problema o una solución" ante los problemas demográficos de la Comunidad.

Martínez ha defendido que las leyes representan la igualdad, la libertad y la dignidad humana como pilares de la democracia, por lo que ha indicado que le preocupa "profundamente" ver cómo PP y Vox pactan en contra de esos principios para sustituirlos por la 'prioridad nacional'.

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"La dignidad humana no tiene nacionalidad. Los derechos humanos no tienen nacionalidad. Y la solidaridad tampoco debería tenerla", ha zanjado Martínez, convencido de que es contradictorio que Mañueco hable de la llegada de inmigrantes como responsable del "efímero repunte" poblacional y a la vez pacte con quienes convierten la migración "en un problema", a quienes acusó de "querer tirar migrantes al mar".

Martínez ha citado el discurso del papa León XIV para compartir con él que "ninguna persona puede ser reducida a una frontera, a un origen o a una categoría administrativa": "La respuesta al fenómeno migratorio no puede ser el miedo. Que la respuesta no puede ser la exclusión", sino "siempre la dignidad humana, la integración y la solidaridad", ha añadido. EFE

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