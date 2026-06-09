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Los Pumas UNAM anuncian la salida de su entrenador Efraín Juárez

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México, 8 jun (EFE).- Los Pumas UNAM, del fútbol mexicano, anunciaron este lunes la salida de su entrenador Efraín Juárez, quien llevó al equipo a disputar la final del Clausura 2026, misma que perdió ante el Cruz Azul en mayo pasado.

"El Club Universidad Nacional informa que Efraín Juárez ha concluido su etapa como director técnico de nuestro primer equipo. Le deseamos éxito en sus futuros proyectos personales y profesionales", informó el equipo a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales.

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La baja de Efraín Juárez, de 38 años, se dio a pesar de la destacada labor del estratega que llevó a los felinos a terminar como líderes de la fase regular del Clausura 2026.

Gracias a culminar en la cima, Pumas se abrió camino en la liguilla por el título, a pesar de que en cuartos de final empató 6-6 con el América y en la semifinal igualó 1-1 ante el Pachuca, en ambas eliminatorias avanzó por su mejor posición en la tabla.

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El timonel cayó en la final ante Cruz Azul, pero dejó una grata impresión entre los aficionados de los Pumas, gracias a la entrega y compromiso que transmitió a sus jugadores, lo que permitió que los felinos volvieran a una final, la cual no disputaban desde el 2020.

Desgraciadamente para la causa azul y oro, Juárez no pudo romper con la sequía de títulos que tiene la institución desde el Clausura 2011.

El técnico, que como jugador surgió de la cantera de los Pumas, se distinguió por sus declaraciones polémicas y desplantes que le dieron una imagen de arrogancia en cada conferencia de prensa que encaró.

Una imagen que ya arrastraba de su paso por el Atlético Nacional del fútbol de Colombia, equipo al que llevó a ganar la liga y la copa en el 2024.

Antes de sus éxitos con Atlético Nacional, empezó su camino en los banquillos como auxiliar técnico del New York City FC, de la MLS, del Standard de Lieja y Brujas, de Bélgica.

"En Pumas continuaremos trabajando con la misma determinación para alcanzar los objetivos que demanda nuestra historia y afición. En los próximos días se dará a conocer al nuevo entrenador para el Apertura 2026. EFE

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