Los investigadores creen que se iba a construir un tercer narcotúnel en frontera de Ceuta

Ceuta, 9 jun (EFE).- La investigación que lleva a cabo la UDYCO de la Policía Nacional ha determinado que la organización desarticulada en Ceuta, Galicia y Andalucía que utilizaba un narcotúnel en las inmediaciones de la frontera de Ceuta con Marruecos planeaba la construcción de una tercera infraestructura de estas características.

El resultado de la investigación ha sido trasladado en un informe a la Audiencia Nacional, que se ha hecho cargo del caso, y en el mismo se precisa que además de la galería encontrada por la Policía Nacional en febrero de este año y la hallada a principios de 2025 por la Guardia Civil se estaba elaborando la construcción de una tercera galería subterránea.

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El objetivo era situar la infraestructura en las naves industriales del Polígono del Tarajal de Ceuta, cerca de la valla con Marruecos, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

La intención de esta tercera galería sería mantener un flujo continuado de entrada de hachís desde Marruecos para su posterior envío a la península.

La operación se llevó a cabo en marzo y se saldó con la detención de 27 personas en Ceuta, Andalucía y Galicia, y la intervención de 17 toneladas de drogas.

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Entre los detenidos están los dos presuntos líderes de la red, uno de ellos de Marruecos, considerado el 'narcoarquitecto' y 'patrón de los túneles', supuesto responsable del otro túnel descubierto el pasado año; y el otro en Ceuta -donde se negociaban los envíos y se cerraban los acuerdos-, dueño de la droga intervenida.

El operativo dejó al descubierto un narcotúnel situado en el Polígono Industrial del Tarajal, colindante con Marruecos, que tiene 19 metros de largo hacia abajo, 1,20 metros de altura y 80 centímetros de ancho, el cual permanece precintado. EFE

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