Los elefantes del zoo de Viena y el exbarcelonista Hans Krankl se preparan para el Mundial

Viena, 9 jun (EFE).- Con el Mundial a la vuelta de la esquina, el exjugador austríaco del Barcelona Hans Krankl participó este martes en un entrenamiento muy especial con dos de los elefantes del zoológico de Viena, cuya robustez el veterano futbolista deseó a la selección de Austria.

"Necesitan ser robustos en defensa, y el pequeño (elefante) ya es muy fuerte en ese aspecto", declaró Krankl en referencia a Arnautović, Sabitzer, Alaba y el resto del combinado austríaco, según un vídeo difundido por el Zoo de Schönbrunn, en Viena.

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Aunque ya es tarde para añadir al animal de un año a la plantilla de la selección, el antiguo delantero de 73 años le envió entre risas un mensaje al entrenador austríaco: "Ralf Rangnick debería echarle un vistazo al pequeño; quizás tenga potencial. Sin duda, es un jugador interesante".

La madre del elefante se contagió también de la fiebre futbolística y se unió al intercambio de balones entre Krankl y la cría, aunque el propio zoológico afirmó en un comunicado que los animales "probablemente recibirían una o dos tarjetas amarillas" por su "juego de trompas".

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"No hace falta tener memoria de elefante para recordar Córdoba, y en el Zoológico de Schönbrunn, la expectación por el mundial se despertó de una forma muy peculiar", explica el zoo en referencia al "milagro" de Córdoba, cuando Austria logró una histórica victoria sobre Alemania, la primera en 47 años, en el Mundial de 1978 en esa localidad argentina, gracias justamente a un gol de Krankl.

Hans Krankl, que empezó su carrera futbolística en el Rapid de Viena, jugó en el FC Barcelona entre 1978 y 1980, y tuvo su mejor temporada en 1979, cuando fue máximo goleador de la Liga española.

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El futbolista fue 69 veces internacional con Austria y marcó 34 goles con la selección. EFE

(foto) (vídeo)